«Mio figlio | nato cardiopatico e oggi allenatore sportivo»

Nina Moric - 'voglio Mio figlio fatemi fare la mamma' : Prosegue la battaglia legale (e mediatica) di Nina Moric nei confronti del figlio Carlos, avuto con Fabrizio Corona. Da tre anni a questa perte, infatti, Nina può stare solo un'ora e mezza a settimana con il figlio, ormai adolescente.«Si ucciderebbe per il suo bambino. Lo ama in modo folle e totale e combattera` sempre per riaverlo con se´. Ma a volte la disperazione prevale», racconta a Gente il suo legale, Solange Marchignoli. Da una ...

Il video di Mio fratello di Biagio Antonacci con Beppe e Rosario Fiorello per una parabola del figliol prodigo 2.0 : Rosario e Beppe Fiorello sono protagonisti per la prima volta di un video musicale in Mio fratello di Biagio Antonacci, per la regia di Gabriele Muccino. Il terzo singolo estratto dall'album Dediche e Manie di Antonacci è una ballata popolare che si avvale della partecipazione di Mario Incudine, musicista e interprete che porta avanti la tradizione del cunto siciliano: Mio fratello contiene infatti un'intera strofa cantata da Incudine a metà ...

FRANCO TERLIZZI - ISOLA DEI FAMOSI/ “Ho perso 30 chili - crollo fisico e mentale. Mio figlio Michael al Gf” : FRANCO TERLIZZI, all'ISOLA dei FAMOSI ha perso 30 chili ma è stato vittima di un crollo fisico e mentale che lo ha costretto al ritiro. Ecco chi sono i naufraghi più falsi ed i favoriti.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 20:29:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Franco Terlizzi : "Mio figlio Michael concorrente al Grande Fratello" : Il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 6 aprile pubblica una intervista esclusiva a Franco Terlizzi, nella quale il concorrente apena ritiratosi dall'Isola dei Famosi spiega i motivi di salute che lo hanno spinto ad abbandonare il reality. «Ho avuto un crollo, fisico e mantale. Quando mi sono sentito male, si pensava fosse qualcosa di grave, forse un problema al cuore», racconta l'ex pugile 56enne. «Forse ho voluto dimagrire ...

Juventus - il padre di Higuain : 'Mio figlio non stava simpatico a Perez' : Fa parte del gioco e dello sport. E' ovvio che ai giocatori di livello superiore è richiesto sempre il massimo e Gonzalo fa parte di questa schiera. Due mesi fa - ricorda Higuain senior, anche lui un ...

Quelli che legano la prof e Mio figlio in Cina che pulisce anche l'aula con i compagni : TERESIO ASOLA - Ad Alessandria un'insegnante viene legata a una sedia e derisa dagli alunni di una prima liceo, convinti di "fare solo una ragazzata, perché gli insegnanti non sanno tenerci". ...

Appello mamma disperata : "Mio figlio scomparso da 26 anni" : Palermo, 30 mar. (AdnKronos) - "Salve, sono Carmela La Spina, la mamma di Salvatore Colletta, il ragazzo scomparso da Casteldaccia il 31 marzo 1992 assieme a Mariano Farina . Nonostante domani siano trascorsi 26 anni dalla scomparsa di mio figlio la mia speranza non muore mai. E' sempre viva costant

Ho denunciato Mio figlio minorenne : chi paga l'avvocato? : ... semplicemente, si droga e, quasi senza comprendere la gravità del suo gesto, molesta le persone e ruba nei centri commerciali? Essere genitori, si sa, è il mestiere più difficile del mondo, non ci ...

Omicidio Ragusa - il figlio Daniele : “Mio padre è innocente” : Omicidio Ragusa, il figlio Daniele: “Mio padre è innocente” L’intervista esclusiva di Pomeriggio Cinque al ragazzo, ora maggiorenne: la sera dell’ultimo litigio dei genitori, lui era in casa. Continua a leggere

Gianluca Nicoletti / “Sono autistico come Mio figlio Tommy - ho la sindrome di Asperger” : Gianluca Nicoletti si racconta tra le pagine del settimanale Oggi e svela: “Sono autistico come mio figlio Tommy, ho la sindrome di Asperger”, le dichiarazioni del giornalista.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 12:58:00 GMT)

Zarah - dalla Nigeria a Procida : "Che affetto per me e per Mio figlio" : La donna di 23 anni è la prima rifugiata sull'isola, accolta dal progetto Spar che ospita 34 migranti in sette case: era sbarcata a luglio in Sicilia

Sport e ragazzi : «Il basket mi ruba Mio figlio» : Che ruolo devono avere lo Sport e le figure che ci gravitano intorno quando un figlio ha solo 10 anni? TERESINA - Cara Teresina , il problema più grande nella tua famiglia non sta nel decidere quanto ...

Nina Moric - l'appello disperato su Instagram : "Mio figlio non mi vuole più" : Non dimenticherò mai Così Nina Moric lancia un appello per suo figlio Santiago, 15 anni, avuto con Fabrizio Corona, e oggi affidato alla nonna paterna. La modella rispondendo a un follower dice di non aver più nessun rapporto con lui. Ho combattuto fino all’ultimo. Non mi vuole più. Hanno fallito servizi sociali, giudice *** che non vuole più seguire questo caso, Si sono lavati le mani mentre io stavo perdendo l’unica ragione della mia vita! ...

Nina Moric disperata su Instagram : ‘Mio figlio non mi vuole più’ : “Non dimenticherò mai” scrive Nina Moric su Instagram come didascalia di una foto che ritrae un grande cuore rosso che suo figlio Carlos le aveva donato in passato e nel quale le aveva scritto ti amo in tutte le lingue del mondo. Un ricordo che oggi fa male alla modella croata, che stando alle sue parole non ha più rapporti con il primogenito avuto da Fabrizio Corona. Rispondendo a un utente, in un messaggio poi rimosso, Nina ...