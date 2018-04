Minore istigava alla jihad in Rete : tornerà in classe - : Il ragazzino, accusato di gestire chat e canali Telegram in cui inneggia alla guerra santa islamica , sarà regolarmente a scuola con i suoi compagni già da lunedì

Terrorismo. Minore pronto ad attaccare la scuola che frequentava. Istigava a Jihad via telegram : Nello zaino gli investigatori hanno trovato diversi documenti manoscritti in lingua araba e una bandiera dell'Isis realizzata a mano dal ragazzo. Il giovane - da quanto è emerso fino ad ora - amministrava due gruppi chiusi e diversi canali di propaganda a favore dellIsis, istigando altri utenti a commettere "delitti di terrorismo e contro l'umanità"

Istigava alla Jihad in chat - Minorenne individuato a Trieste : era pronto ad attaccare la sua scuola : Istruzioni su come costruire ordigni artigianali e indicazioni per raggiungere lo Stato Islamico e unirsi alle file dei combattenti del Califfato. Questi i messaggi pubblicati dal minorenne, italiano ma di origini algerine, scoperto dalla Polizia postale di Trieste e delle Digos del capoluogo friulano e di Udine. ...

Trieste - ‘come porto la cintura esplosiva in aeroporto?’ : Minore istigava al jihad sul web. ‘Pronto a fare attentato a scuola’ : Gestiva il canale “Khalifah News Italy” su Telegram. Inneggiava all’attentato al mercatino di Natale di Berlino. Si informava su come far “passare una cintura esplosiva attraverso le porte automatiche”. Secondo gli inquirenti, era pronto a compiere un attentato a scuola. Un minorenne italiano di origine algerina è stato individuato e denunciato dagli uomini della sezione Cyberterrorismo della Polizia Postale di ...

