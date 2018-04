Minacciata di morte dal vicino di casa | ' Vivo nella paura'

Latina - Minacciata di morte dal marito - si barrica in camera con i figli : denunciato : Aggredita e minacciata di morte, mentre il marito devastava l'appartamento è stata costretta a chiudersi in camera da letto, insieme ai figli di 3 e 8 anni, e a chiedere aiuto. Vittima dell'ennesimo ...

A Siena un uomo ha sequestrato l'ex fidanzata - l'ha picchiata e Minacciata di morte : Notte di terrore per una ragazza senese di 27 anni. La donna è stata sequestrata e picchiata dal suo ex fidanzato, un 26enne residente a Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena, già noto alle forze dell'ordine per i suoi pregressi. Secondo la ricostruzione, in preda ad un raptus per motivi di gelosia, lui l'ha trascinata con forza in macchina, portandola in un posto isolato dove l'ha picchiata e malmenata per tutta la ...

Tennis - Caroline Wozniacki sotto shock : “Minacciata di morte durante la partita a Miami - nessuno ha fatto nulla” : Caroline Wozniacki è uscita visibilmente scossa dal campo dopo la sconfitta subita contro Monica Puig a Miami. La danese, attuale numero 2 al Mondo, era contrariata non soltanto per il ko contro la portoricana ma soprattutto per le minacce di morte che le sono arrivate dagli spalti. Un vero e proprio shock per la 27enne che infatti ha dichiarato: “durante la partita alcuni spettatori hanno minacciato di morte mia mamma e mio padre, mi ...

AutoPostale : Susanne Ruoff Minacciata di morte : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

L’Isola : Samantha De Grenet Minacciata di morte per il canna-gate : Samantha De Grenet scherza sul canna-gate dell’Isola: minacciata Samantha De Grenet è stata massacrata sui social e ha ricevuto minacce di morte, dopo aver pubblicato un video parodia sul famoso caso del canna-gate di Francesco Monte che sta facendo discutere l’Italia intera. E pensare che fino a due mesi fa non si faceva altro che parlare dell’armadio-gate della sorella di Belen Rodriguez e il suo fidanzato. Samantha De Grenet nel video ...

Posta foto con la pistola - sindaca leghista Minacciata di morte : Nel 2011 partecipò a un'esercitazione di tiro con la pistola organizzata dagli Alpini e ha pensato di Postare su Facebook una foto per immortalare l'evento.Per questo Angela Colmellere, la sindaca leghista di Miane, in provincia di Treviso, è stata minacciata di morte via internet. Una vicenda assurda, quella che arriva dal profondo nord-est e che parla di politica, di armi e di violenza.Ben sette anni fa, infatti, la prima cittadina ...

Angela - sindaco leghista - posta su Fb una foto con la pistola : Minacciata di morte : Ha postato su Facebook una foto mentre spara ad una sagoma durante un'esercitazione e subito è stata colpita da minacce anche di morte sui social. Protagonista è la sindaca leghista di Miane , Treviso,...