Militari russi in Siria reagiscono alle accuse americane

Russia - oltre il 98% dei Militari ha votato - : Secondo i primi dati, l'affluenza alle presidenziali russe dei militari e dei membri delle loro famiglie, così come del personale civile impiegato nelle strutture della difesa, supera il 98%. Secondo ...

La Russia si aspetta spiegazioni dagli USA per voli Militari sospetti in Afghanistan - : "Come prima ci aspettiamo che i nostri partner americani rispondano alle molte domande al loro indirizzo sorte a seguito delle dichiarazioni pubbliche rilasciate dai governatori di alcune province ...