gamerbrain

: Milestone annuncia MXGP PRO - oOShinobi777Oo : Milestone annuncia MXGP PRO - Everyeye : Milestone annuncia MXGP Pro: trailer di debutto e prime immagini - spaziogames : Milestone presenta MXGP Pro, gioco di corsa su due ruote in arrivo il prossimo giugno per PC, PS4 e Xbox One. Avete… -

(Di domenica 8 aprile 2018), uno dei più importanti sviluppatori di videogiochi di racing al mondo è lieta direPRO che sarà disponibile a partire dal 29 Giugno 2018 su PlayStation®4, Xbox One e Windows PC/STEAM.PROPRO non può essere definito semplicemente come un nuovo capitolo della serie, ma come un titolo pensato per rispondere alle richieste dei giocatori più esigenti che sognano di vivere l’esperienza del campionato più emozionante di sempre come mai prima d’ora, con tutti i piloti, tutte le piste e i contenuti ufficiali della stagione 2017. Infatti, è proprio partendo dai feedback della nostra community che il titolo è stato completamente riprogettato secondo quello che gli sviluppatori definiscono ...