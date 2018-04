Milan | Silva | Cutrone o Kalinic Gattuso | chi ti porta in Europa?

Milan - il triste retroscena di Gattuso : “ecco perchè non ha giocato André Silva” : Il Milan è reduce dal pareggio nel derby contro l’Inter, occasione sprecata per rientrare in corsa per la Champions League. Non ha preso parte al match l’attaccante Andrè Silva, ecco il triste retroscena di Gattuso: “Non ho pensato alle due punte oggi, perché subire un’altra sconfitta sarebbe stato a livello mentale. Ho pensato solo al bene della squadra. Oggi è morto il nonno di André Silva, quindi non mi sembrava il caso di ...

Milan - Gattuso/ Il problema rimane la prima punta : perché André Silva e non Patrick Cutrone con la Juventus? : Milan, Gattuso: Tony Damascelli lo elegge a commissario tecnico della Nazionale. Il rossonero esce a testa altissima dalla sfida persa per 3-1 all'Allianz Stadium contro la Juventus. (Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 23:43:00 GMT)

Juventus-Milan 0-0 La Diretta Allegri sceglie il 3-5-2 Gattuso conferma Andrè Silva : Va in scena nel posticipo serale delle ore 20.45 di questo turno giocato nel sabato precedente la Pasqua il big match della 30esima giornata di Serie A, la sfida tra la capolista Juventus ed il...

Milan : André Silva - da flop a uomo da 3 punti : "Se a gennaio ho pensato di andare via? Io sono al Milan e penso a giocare nel Milan". André Silva, a questa domanda spinosa, risponde svicolando. Ma, nonostante le sue smentite, quelle del super ...

Milan - un grande ex : 'André Silva? Deve crescere senza voler assomigliare a Cristiano Ronaldo' : Giovanni Galli , ex portiere del Milan , dice la sua a Premium Sport su André Silva , numero 9 rossonero in gol ieri contro il Chievo : 'Deve pensare a crescere come calciatore senza voler assomigliare a nessuno. Lui è cresciuto di fianco a Cristiano Ronaldo, che ...

Milan - con Silva e Var un'altra storia : Franco Ordine Milano Tre gol, il var e una stoccata. Servono tre gol al Milan di Gattuso per domare il Chievo sorprendente del primo tempo e riprendere a scalare la classifica con un fatturato super, ...

Milan-Chievo 3-2 : André Silva colpisce ancora : Milan-Chievo 3-2: André Silva colpisce ancora Gol ed emozioni a San Siro dove il Milan ha rimontato il Chievo fino al 3-2 finale, raccogliendo la quinta vittoria consecutiva in Serie A e consolidando il sesto posto. Rossoneri avanti al 10′ con Çalhanoglu, ma rimontati nel giro di un minuto tra il 33′ e il 34′ […] L'articolo Milan-Chievo 3-2: André Silva colpisce ancora proviene da NewsGo.

Rimonta Milan - decide Silva : (AdnKronos) – Emozioni a San Siro. Il Milan batte il Chievo in Rimonta al termine di un match infuocato. Rossoneri in vantaggio al 10′ con Calhanoglu, ma i veneti ribaltano il risultato in due minuti con Stepinski e Inglese. Nella ripresa prima il pareggio di Cutrone e poi la rete decisiva di ‘Mago Silva’ all’82’. In pieno recupero Kessié sbaglia un rigore. Gattuso vola e continua la scalata verso la ...

Milan-Chievo - le pagelle dei rossoneri : male Borini - André Silva è decisivo : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 6 Sfortunato quando si trova Stepinski ad appoggiare in rete il pareggio del Chievo. Non può nulla sul siluro di Inglese. Borini 5 Rovina la sua prestazione quando si fa ...

Serie A - Milan-Chievo 3-2 : André Silva colpisce ancora : Rimonta subita e controrimonta per i rossoneri. Quinta vittoria consecutiva, in gol anche Çalhanoglu e Cutrone

Diretta/ Arsenal Milan (risultato live 0-0) streaming video Tv8 : André Silva vicino al gol! : Diretta Arsenal Milan: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Europa League, i rossoneri cercano l'impresa all'Emirates Stadium(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 21:07:00 GMT)

Arsenal-Milan - le probabili formazioni : ottavi Europa League. André Silva dal 1' - Wellbeck-Ozil-Mkhitaryan il trio offensivo di Wenger : Giovedì 15 marzo l’Emirates Stadium di Londra sarà teatro del match di ritorno dell’ottavo di finale tra Arsenal e Milan alle ore 21.05. Dopo il 2-0 della gara di andata i rossoneri cercano l’impresa nella tana dei Gunners che, fuori da ogni discorso in Premier League, puntano forte su questa competizione continentale per riscattarsi. Gatttuso sembra intenzionato a puntare su André Silva, che oltre ad essere il bomber di Coppa ...

Arsenal-Milan : Calabria in dubbio - Kalinic favorito su Andrè Silva : Allenamento mattutino per il Milan, che prosegue la preparazione in vista del match di giovedì sera a Londra contro l’Arsenal (ore 21:05). In ottica del ritorno dell’ottavo di finale di Europa League (andata 0-2 per gli inglesi), Gattuso ha fatto svolgere un lavoro prettamente tattico, preceduto dal classico risveglio muscolare e da esercizi fisici. Nelle prove di formazione, il tecnico ha provato il classico 4-3-3, ma non si ...