Milan | che chance sprecata! Solo 1-1 contro il Sassuolo | a Politano risponde Kalinic

Milan - Abbiati : 'Rinnovo Gattuso importante per l'ambiente. Stasera vincere anche giocando male' : Christian Abbiati, club manager del Milan, ha rilasciato queste parole a Premium Sport prima della gara casalinga contro il Sassuolo: Sul rinnovo di Gattuso: 'E' importante per tutto l'ambiente, dà la certezza che si continuerà su questa strada'. Sulla corsa Champions : 'Oggi è ...

Milano - vendevano droga su un «banchetto» a Rogoredo : 3 arresti : La polizia ferroviaria ha arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio tre nordafricani che, con altre due, vicino alla zona dei binari dell'alta velocità all'altezza della stazione milanese di ...

Jessica - lettera in carcere del tranviere di Milano : 'Le volevo bene - non saprei dire perché l'ho uccisa' : Sul caso di Jessica Valentina Faoro , la 19enne uccisa a Milano dal tranviere da Alessandro Garlaschi , lo scorso 7 febbraio torna Quarto Grado . L'uomo avrebbe scritto una lettera al suo legale ...

Jessica - lettera in carcere del tranviere di Milano : «Le volevo bene - non so dire perché l'ho uccisa» : Sul caso di Jessica Valentina Faoro, la 19enne uccisa a Milano dal tranviere da Alessandro Garlaschi, lo scorso 7 febbraio torna Quarto Grado. Jessica, la suocera del tranviere:...

Jessica - lettera in carcere del tranviere di Milano : «Le volevo bene - non saprei dire perché l'ho uccisa» : Sul caso di Jessica Valentina Faoro, la 19enne uccisa a Milano dal tranviere da Alessandro Garlaschi, lo scorso 7 febbraio torna Quarto Grado. Jessica, la suocera del tranviere:...

Milano - aggredita in metro perchè portava il velo : la storia di Houda - tra razzismo e solidarietà : In un lungo post sul suo profilo Facebook una studentessa universitaria di 20 anni, nata in Marocco e da 17 anni in Italia, ha raccontato gli attimi di terrore...

Presa banda di ladri nel Milanese : sposo e testimone arrestati poche ore prima del matrimonio : Dodici persone sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Milano nell'ambito di un'indagine che le vede coinvolte, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata alla ...

Milano - Cisl primo sindacato in Atm. Cgil-Uil polemica sul sistema di voto - Usb «fantasma» anche nelle urne : Secondi, dopo la Cisl, per numero di preferenze ricevute, ma solo terzi, per numero di delegati sindacali eletti. Il paradosso, che riguarda la Uil, spicca dai risultati delle elezioni per il rinnovo ...

Milano - Striscia la Notizia smaschera i tassisti abusivi : Milano, Striscia la Notizia smaschera i tassisti abusivi Il servizio del tg satirico sui servizi di trasporto “alternativi” alla Stazione Centrale. Continua a leggere

Milano - bimbo dona i risparmi all'oncologo che ha curato la madre - : Il chirurgo dell'Istituto europeo di oncologia si è visto recapitare una busta con dentro 45 centesimi: le mance di un bambino di 5 anni, che ha ringraziato così il medico che ha operato la donna per ...

Milano - bimbo dona i risparmi all'oncologo che ha curato la madre : Milano, bimbo dona i risparmi all'oncologo che ha curato la madre Il chirurgo dell'Istituto europeo di oncologia si è visto recapitare una busta con dentro 45 centesimi: le mance di un bambino di 5 anni, che ha ringraziato così il medico che ha operato la donna per un tumore al seno. La foto su Fb ha ottenuto centinaia di ...

Casa Milan : si passa alle cose formali anche con Rino Gattuso Video : L'uomo del #Milan è sempre più Rino #Gattuso, lui che è riuscito a rianimare una squadra che sembrava fosse finita alla deriva, smarrita e praticamente senza più un briciolo di qualita'. Rino Gattuso è riuscito a mettere insieme i cocci di un Milan distrutto e senza più speranze, subentrando a Vincenzo Montella nel quale la dirigenza Milanista aveva molta fiducia ad inizio stagione, ma ha dimostrato di essere poco all'altezza delle ambizioni ...

Casa Milan : si passa alle cose formali anche con Rino Gattuso : L'uomo del Milan è sempre più Rino Gattuso, lui che è riuscito a rianimare una squadra che sembrava fosse finita alla deriva, smarrita e praticamente senza più un briciolo di qualità. Rino Gattuso è riuscito a mettere insieme i cocci di un Milan distrutto e senza più speranze, subentrando a Vincenzo Montella nel quale la dirigenza Milanista aveva molta fiducia ad inizio stagione, ma ha dimostrato di essere poco all'altezza delle ambizioni ...

Milano - con il Panathinaikos manca anche il lieto fine : l'Eurolega è un flop continuo : E' il mistero dello sport italiano, sembra l'Inter di Moratti che continuava a perdere ma all'epoca centrò calciopoli, i biancorossi mica sono penalizzati dagli arbitri. Conferma la pochezza del ...