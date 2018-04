Milan | assalto ad uno dei migliori talenti europei e Gattuso sorprende tutti

Milan - made in Italy : assalto a Berardi e rinnovo Cutrone : Milan, made IN Italy- Dopo l’ufficialità del rinnovo contrattuale di Gattuso, il Milan sarebbe pronto a mettere a segno alcune strategie di mercato sia in ottica presente, sia in ottica futura. Fassone e Mirabelli sarebbero intenzionati ad affondare il colpo per Berardi. L’esterno offensivo piace parecchio a Gattuso. L’attuale esterno del Sassuolo potrebbe essere schierato […] L'articolo Milan, made in Italy: assalto a ...

Milan - non solo Reina : spesa dal Napoli - pronto l’assalto a Callejon : Milan, NON solo Reina- Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, dopo l’affare Reina, il Milan sarebbe pronto a mettere le mani anche su Callejon. Come riportato da “SportMediaset“, i rossoneri starebbero valutando la possibilità di piombare con decisione sull’attaccante spagnolo in forza al Napoli. LA RICHIESTA PARTENOPEA: 35 MILIONI Secca e decisa la risposta della […] L'articolo Milan, non solo Reina: spesa dal ...

Torino - assalto al pulmino dello staff del Milan : sprangate ma nessun ferito : Torino - sprangate a un pulmino del Milan nei pressi dell'Allianz Stadium di Torino, dove questa sera i rossoneri affrontano la Juventus nel posticipo della 30/a giornata di serie A. L'aggressione in ...

Milan-Gattuso - giovedì la firma sino al 2021. In estate assalto a Belotti e addio a Kalinic : Milan-Gattuso- Tutto pronto per il rinnovo di Gennaro Gattuso con il Milan. L’allenatore rossonero ha conquistato totalmente Fassone e Mirabelli, i quali hanno deciso di blindare “Ringhio” fino al 2021. Nuovo contratto da circa 2 milioni a stagione e nero su bianco che potrebbe essere concretizzato già nella giornata di giovedì. Cosa cambierà con la […] L'articolo Milan-Gattuso, giovedì la firma sino al 2021. In estate ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - Belotti o Dzeko : pronto l’assalto per il giallorosso : Calciomercato Milan – Il Milan è in grande ripresa, l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso ha cambiato completamente le carte in tavola, adesso la squadra è tornata in corsa per la qualificazione in Champions League. Nel frattempo la dirigenza rossonera lavora sul mercato per la prossima stagione, l’intenzione è quella di rinforzare l’attacco, Kalinic infatti ha deluso, da valutare la posizione di Andrè Silva mentre ...

Milan - Gattuso fino al 2020 : piano mercato con assalto a Wilshere e Strootman : Milan, Gattuso- Dopo l’eliminazione dall’Europa League, nonostante una grande prova d’orgoglio e di carattere, il Milan è pronto a programmare l’immediato futuro. Ci sarà una solida e concreta certezza: Rino Gattuso. La società rossonera ha confermato la massima fiducia nel tecnico rossonero, con prossimo e immediato prolungamento del contratto fino al 2020. OBIETTIVO CHAMPIONS E […] L'articolo Milan, Gattuso fino ...

Milano-Sanremo 2018 : tutti gli italiani in gara. Gli azzurri per dare l’assalto alla Classicissima : Saranno 46 gli italiani presenti domani alla partenza della 109ma edizione della Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione. L’ultimo azzurro in grado di vincere la Classicissima è stato Filippo Pozzato nel 2006, che quest’anno farà la sua quindicesima partecipazione. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via e le loro ambizioni per questa corsa. Il corridore che avrà maggiori chance di centrare il successo è Elia Viviani, ...

Europa League - Lazio e Milan all'assalto contro Dinamo Kiev e Arsenal : Missione quarti di finale: per la Lazio l'obiettivo è alla portata, al Milan serve un'impresa. Con il ritorno in programma oggi, si completa il quadro degli ottavi di Europa League: i biancocelesti ...

Nuoto - Trofeo Città di Milano 2018 : Fabio Scozzoli-Martina Carraro - coppia d’assalto nella rana : Seconda giornata del 8° Trofeo Città di Milano, nella vasca meneghina e tanti risultati interessanti. Nei 400 misti donne Ilaria Cusinato si è imposta con il crono di 4’39″66, unica ad infrangere la barriera dei 4’40”, dominando la gara fin dalla frazione a farfalla e chiudendo con un buon stile libero davanti alla canadese Mary-Sophie Harvey (4’44″26) ed all’altra azzurra Anna Pirovano ...

Nuoto - Trofeo Città di Milano 2018. Bianchi e Carraro : donne d’assalto nella prima giornata del meeting targata Le Clos : La “solita” Ilaria Bianchi, costante sotto i 58″ nei 100 farfalla e una buona Martina Carraro, dominatrice nei 100 rana: sono loro le donne copertina della prima giornata del Trofeo Città di Milano che apre, di fatto, la stagione italiana del Nuoto in vasca lunga a un mese dagli Assoluti di Riccione. La farfallista emiliana vince una bella battaglia con 57″94 davanti ad una buona Di Liddo (58″12), mentre Martina ...

Nuoto - Trofeo Città di Milano 2018. Bianchi e Carraro : donne d’assalto nella prima giornata del meeting targata Le Clos : La “solita” Ilaria Bianchi, costante sotto i 58″ nei 100 farfalla e una buona Martina Carraro, dominatrice nei 100 rana: sono loro le donne copertina della prima giornata del Trofeo Città di Milano che apre, di fatto, la stagione italiana del Nuoto in vasca lunga a un mese dagli Assoluti di Riccione. La farfallista emiliana vince una bella battaglia con 57″94 davanti ad una buona Di Liddo (58″12), mentre Martina ...

Milan e Lazio all’assalto dell’Europa League : quanto vale la qualificazione ai quarti : Milan e Lazio vanno all'assalto dell'Europa League: stasera scendono in campo contro Arsenal e Dinamo Kiev negli ottavi L'articolo Milan e Lazio all’assalto dell’Europa League: quanto vale la qualificazione ai quarti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan in Champions? L’occasione è clamorosa : Lazio e Roma “rischiano” - in caso di vittoria con l’Inter sarà assalto : Il Milan nel prossimo weekend di Serie A, avrà un’occasione davvero clamorosa di accorciare in chiave Champions League. Uno strano incastro di incontri porta a pensare che quella in arrivo sarà una giornata che potrebbe svoltare la stagione dei rossoneri. Innanzi tutto bisogna pensare in casa propria, andando a giocare un importantissimo derby contro l’Inter. Oltre che alla rivalità cittadina, il pensiero va ovviamente alla corsa ...

Milan - a tutto Mirabelli : l’assalto ai parametro zero - il futuro di Donnarumma e Gattuso : Il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato ai microfoni della Rai di diversi argomenti inerenti futuro e mercato prima della gara contro la Lazio di Coppa Italia. Su Donnarumma, e non solo, Mirabelli ha chiarito: “Non pensiamo di dover far uscire i nostri migliori giocatori. Lavoriamo affinché questo progetto migliori di anno in anno. Siamo all’inizio e non era facile mettere tanti giocatori nuovi insieme. Vogliamo continuare con quelli ...