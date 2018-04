ilmessaggero

: Migranti, si cambia: stop fondi Ue ai Paesi che non li accolgono - reportitaliano : Migranti, si cambia: stop fondi Ue ai Paesi che non li accolgono - lunarossa31 : Migranti, si cambia: stop fondi Ue ai Paesi che non li accolgono - - KenSharo : Migranti, si cambia: stop fondi Ue ai Paesi che non li accolgono - -

(Di domenica 8 aprile 2018) Sanzioni dissuasive o perdita di una parte deiUe, la possibilità per il migrante di scegliere tra quattro stati la sua destinazione finale, la ripartizione per quote in base al pil e alla ...