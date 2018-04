METEO 16-22 Aprile | Italia grandi PIOGGE e fiammate di CALDO africano

METEO 16-22 Aprile : da sole al MALTEMPO frequente e viceversa. Tanta PIOGGIA - TEMPORALI : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com POSSIBILE EVOLUZIONE METEO SINO A FINE MESE Cominciamo col dire che i modelli matematici supportano scenari METEO estremamente propizi alle piogge. Piogge che, carte alla ...

Allerta METEO - brusco peggioramento da Sud/Ovest : Lunedì 9 Aprile torna il maltempo - forti piogge al Centro/Nord : 1/23 ...

Le previsioni METEO per domani - lunedì 9 aprile : Dove pioverà e dove no, che è la cosa che interessa davvero

Le previsioni METEO per domani - domenica 8 aprile : Poca pioggia e molte nuvole, un po' su tutta Italia

Le previsioni METEO in Italia per domani - sabato 7 aprile : Dove pioverà e dove no: che poi è l'unica cosa che interessa davvero

Le previsioni METEO in Italia per domani - venerdì 6 aprile : O sole o nuvolo, non ci si aspettano grandi piogge: godetevela, cambierà

METEO Italia - che tempo farà il prossimo weekend (7-8 aprile) : Chi è amante delle gite fuori porta sa che il Meteo ci ha riservato negli ultimi anni un classico intramontabile: beltempo durante tutta la settimana, vento e pioggia tra sabato e domenica. Una brutta tradizione primaverile che sembra essere soltanto un lontano ricordo, lasciandoci un quadro diametralmente opposto nel 2018: piogge e temporali durante i giorni feriali; sole e caldo nel weekend. Queste sono le previsioni del Centro Epson Meteo per ...

METEO Roma previsioni per venerdì 6 aprile 2018 : Meteo Roma. Roma domani previsto tempo stabile con cieli sereni. Nel Lazio tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori. Meteo Roma previsioni per domani venerdì 6 aprile 2018 Tempo stabile con cieli sereni nel corso delle ore diurne e anche in serata. Temperature comprese tra +8°C e +23°C. Meteo Lazio previsioni per domani Condizioni di tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori al mattino e al pomeriggio; sereno o poco ...

ProMETEO n. 14 del 4 aprile 2018 : Nuova vita a vecchie stazioni e linee - Nel mondo è ancora crisi alimentare - Dai libri ai mobili, un tesoro tra i rifiuti - Api in sofferenza per colpa del clima

Le previsioni METEO per domani - venerdì 6 aprile : Dove pioverà e dove no: che poi è l'unica cosa che interessa davvero

METEO 12-18 Aprile : Italia con frequente MALTEMPO - temperature in diminuzione : Possiamo aggiungere, per dovere di cronaca, che si tratterebbe di una situazione assolutamente normale visto il periodo dell'anno. Ma per certi versi, è anomala se confrontata con le ultime primavere.

Allerta METEO Toscana 4/5 Aprile 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Idrogeologico Idraulico PIOGGIA: Oggi, Mercoledì, precipitazioni diffuse su tutte le province a carattere di rovescio o temporale in serata. Domani nottetempo e fino al primo pomeriggio residue precipitazioni sparse a carattere di rovescio che tenderanno a interessare le zone centro-settentrionali. Per le prossime […]

METEO Aprile 2018 : la primavera latita : Previsioni Meteo aprile 2018: siamo da poco entrati nel secondo mese di primavera, accantonate le vacanze pasquali, volgiamo lo sguardo al mese in corso. La bella stagione è iniziata piuttosto in sordina, con un susseguirsi di perturbazioni, alternate da pochi giorni di bel tempo. Solo la Santa Pasqua ha voluto concedere un assaggio di primavera a tutti gli italiani, regalando una giornata di sole su tutte le regioni della nostra penisola. Come ...

METEO Roma. Previsioni Mercoledì 4 Aprile 2018 : Meteo Roma. A Roma domani è previsto tempo stabile con piogge diffuse. Nel Lazio tempo instabile con fenomeni più intensi al pomeriggio sull’Alto Lazio. Meteo Roma. Le Previsioni per Mercoledì 4 Aprile 2018 Tempo instabile con piogge diffuse sia al mattino sia al pomeriggio; fenomeni anche in serata. Temperature comprese tra +12°C e +19°C. Meteo Lazio Condizioni di tempo instabile su tutti i settori sia nel corso delle ore diurne sia in serata. ...