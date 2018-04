Mercato del pesce clandestino Sequestri a Trapani

Opening bell stonata a Wall Street. Delude il Mercato del lavoro : Partenza al ribasso per la borsa americana , come anticipato dai future a stelle e strisce. , con il presidente americano, Donald Trump, che sta valutando di imporre ulteriori dazi sulle importazioni ...

USA - delude il Mercato del lavoro a marzo : L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto a marzo , dopo il buon avvio di anno. Nel mese in esame sono state aperte 103 mila buste paga nei settori non agricoli , non-farm

Enel alla conquista dell'India - il più grande Mercato delle rinnovabili : MILANO - Enel va alla conquista del mercato delle rinnovabili in India. E non avrebbe potuto evitarlo, se vuole rimanere ai vertici mondiali del settore della green economy. L'ex monopolista italiano ...

Calcio Mercato Milan - Gattuso vuole Belotti : il prezzo del Gallo è crollato : Milan O - Rino Gattuso vuole un attaccante da 20-25 gol in campionato per il Milan del futuro. Tutti gli indizi portano ad Andrea Belotti , che era già nell'orbita rossonera la scorsa estate. Ora però ...

Oltre Cambridge Analytica. Così funziona il Mercato della sorveglianza distribuita : Dalla fine del mese scorso le azioni di Acxiom hanno iniziato a scendere. Da quando, il 28 marzo, Facebook ha stracciato alcune partnership che aveva con i principali data broker, aziende specializzate nella compravendita di dati sui consumatori. Come Experian, e appunto Acxiom. Anche le azioni di Experian sono scese. Lo sgambetto ai data broker Quel giorno Facebook ha deciso infatti di chiudere un sistema noto come Categorie Partner. Si ...

Rimodellamento corporeo - epilazione laser e trattamento delle ulcere : Deka presenta le maggiori novità del Mercato : Un’eccellenza italiana, riconosciuta a livello internazionale, amplia e affina ancor di più la propria offerta e si rende protagonista di importanti novità nel campo dei trattamenti corpo e della consolidata esperienza dei laser medicali. Si tratta di Deka (con il noto brand Renaissance), azienda fiorentina che ha presenta to oggi, alla propria rete vendita internazionale, una serie di tecnologie all’avanguardia che spaziano dai trattamenti per ...

Lazio : il figlio di Inzaghi con i calzini della Juventus - indizio di Mercato ? : Una foto di qualche giorno fa ha fatto scoppiare un piccola polemica in casa Lazio . La moglie del tecnico della squadra di Lotito, Simone Inzaghi , ha pubblicato uno scatto in cui si ritraeva il loro figlio con i calzini della squadra di Allegri. Inzaghi più volte è stato accostato ai bianconeri come futuro tecnico, sarà un indizio di mercato? Molto preoccupati i tifosi biancocelesti. L'articolo Lazio : il figlio di Inzaghi con i calzini della ...

Al superMercato coi sacchetti per la verdura portati da casa : c'è l'ok del Consiglio di Stato : Non ci sono più dubbi, "carta canta". Via libera all'utilizzo, al supermercato o dal fruttivendolo, dei sacchetti monouso per frutta e verdura portati da casa o acquistati altrove. Potranno...