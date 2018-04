: Meloni:alleato ideale?Pd no.M5S neanche - NotizieIN : Meloni:alleato ideale?Pd no.M5S neanche - CybFeed : #News #Meloni:alleato ideale?Pd no.M5S neanche - MariAnto004 : Qualcuno spieghi alla meloni che è colpa dell'alleato suo berlusconi sr siamo presi così! #domenicalive -

No veti,no impicci,non voglio vedere il Pd nemmeno dipinto, parliamo con M5S ma vogliamo capire, per esempio, qual è la loro posizione sull'immigrazione, ma il governo è nostro, il premier è Salvini. Voglio un governo che vuole la maggioranza dei cittadini. Questo in sintesi la posizione del leader di Fratelli di Italia,, intervistata da Barbara D'Urso a 'Domenica Live' su canale 5. Vinte le elezioni, "al centrodestra spetta formare un governo. I numeri si cercano.Chi è arrivato 2° vuole spaccare chi è arrivato 1°,noi siamo uniti".(Di domenica 8 aprile 2018)