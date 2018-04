Medicina | oggi il compleanno della pediatria | “fondata” a Firenze nel 1802

meteoweb.eu

: Medicina narrativa: privacy by design nelle piattaforme fatte con cura per la cura. E poi geotermia e audiolibri.… - lucadebiase : Medicina narrativa: privacy by design nelle piattaforme fatte con cura per la cura. E poi geotermia e audiolibri.… - PostSkellig : Cosè rimasto oggi del metodo Di Bella, a 20 anni dalla bocciatura - canieux : RT @FpCgilLombardia: Convegno su stato sanità italiana organizzato oggi da @cgilbrescia con Fp e Medicina Democratica Bs. Tra i relatori la… -

(Di domenica 8 aprile 2018) “L’8 aprile è il ‘mondiale, perché in questa data, nel, la ‘disciplina’ fu fondata anello ‘Spedale degli innocenti‘,” dichiara Italo Farnetani, professore ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta. Il 12 maggio si svolgerà nella Sala Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti dil’annuale Congressosezione toscanaSocietà italiana di, un evento che si tiene nell’ambito delle celebrazioni per i 120 annifondazione Società italiana di, avvenuta a Torino nel 1898. Latoscana però, “è nata prima, anzi è stata la prima al mondo. Per ricordare l’avvenimento è stato scelto l’Istituto degli innocenti, che è l’antico ‘Spedale degli Innocenti’ dove è ...