Matteo Salvini | cosa dirà a Berlusconi al vertice di Arcore

Matteo Salvini rischia di perdere il seggio in Parlamento : la forzista che vuole il suo posto : Salvini fuori dal Parlamento ? In un momento in cui il leader della Lega è in corsa addirittura per Palazzo Chigi, la cosa pare assurda. Eppure, in Calabria , c'è una candidata di Forza Italia che ...

Ennesimo siluro di FI alla Lega Colpito proprio Matteo Salvini A rischio il suo seggio al Senato : Nel giorno del vertice tra i leader del Centrodestra ad Arcore, in vista del secondo giro di consultazioni al Quirinale, scoppia un altro terremoto nella coalizione con un clamoroso schiaffo di Forza Italia a Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio a Matteo Salvini : 'Incontriamoci in streaming' : Ostenta tranquillità Luigi Di Maio , ma il fatto è che dopo l'annuncio che il centrodestra si presenterà unito al prossimo giro di consultazioni al Quirinale, uno dei due 'forni' si sta raffreddando, ...

Matteo Renzi - il sondaggio di Pagnoncelli che lo umilia : i più graditi sono Di Maio e Salvini : In quale direzione andasse il gradimento degli italiani era già chiaro dopo il voto del 4 marzo. E così l'immediata conseguenza dei risultati elettorali è stato l'effetto sugli indici di gradimento ...

Elisa Isoardi/ Foto - stira una camicia del fidanzato Matteo Salvini e si candida per La prova del cuoco : Elisa Isoardi stira una camicia del fidanzato Matteo Salvini e pubblica la Foto nel suo profilo Instagram: l'ironia dei suoi followers esplode sul web.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 16:18:00 GMT)

Matteo Renzi - la confidenza ai suoi : 'La tattica funziona. Vediamo se Salvini e Di Maio sono leader' : 'La strategia dell'arrocco funziona'. Luigi Di Maio ci prova pubblicamente con il Pd , via Repubblica , e Matteo Renzi sotto sotto aveva previsto tutto. Un retroscena della Stampa rivela come l'ex ...

Matteo Salvini - la grande paura : 'Se lasciamo Di Maio all'opposizione - M5s al 40%' : La situazione nel centrodestra non è facile da decifrare. Silvio Berlusconi ha ingaggiato un braccio di ferro con il Movimento 5 Stelle, ma pure con Matteo Salvini . Qualcuno , per esempio Repubblica ,...

Claudio Amendola/ L'infarto - l'elogio a Matteo Salvini e la carriera da regista (Verissimo) : Claudio Amendola tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, in onda oggi sabato 7 aprile 2018 su Canale 5: dalL'infarto alla polemica politica, fino alla sua carriera cinematografica(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 07:40:00 GMT)

Maria Elena Boschi contro Matteo Salvini : 'Smettila di parlare di me e fai qualcosa' : ... quasi in modalità Boldrini : 'Le sue parole , di Salvini, ndr , sulle donne, sulle armi, sull'Europa, sulle tasse rappresentano l'opposto della mia visione della politica. Il senatore Salvini - ...

Lega - l'addio dei Giovani Padani della Bassa bergamasca : 'Nel partito di Matteo Salvini non ci riconosciamo più' : Che il corteggiamento al M5s e l'ipotesi di governare con Luigi Di Maio non piaccia a molti leghisti non è certo un mistero. E non solo ai vari Umberto Bossi e Roberto Maroni . Già, perché anche i ...

Matteo Salvini - il retroscena sulle consultazioni da Mattarella : 'Prende tempo per far fuori Berlusconi' : Prendere tempo, per il momento. La 'pausa di riflessione' concessa da Sergio Mattarella ai leader ha trovato tutti d'accordo. Secondo un retroscena della Stampa , Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi ...

Matteo Salvini - l'appello a Berlusconi e Meloni : 'Alle consultazioni faremo delegazione unica del centrodestra' : Matteo Salvini prova a neutralizzare i veti imposti da Luigi Di Maio su Silvio Berlusconi con la proposta di tornare al Quirinale per il prossimo giro di consultazioni uniti in una sola delegazione. ...

I due Matteo : Salvini A non sa o non ricorda cosa fa Salvini B – L’Istantanea : C’è un Salvini A e un Salvini B. Un Matteo di diritto e un Matteo di rovescio. E la cosa stupefacente è che il primo Salvini non sa che combina il secondo. Matteo, per esempio, non sa o non ricorda che il Rosatellum, questa immonda legge elettorale, è anche opera sua. Anzi, per dirla tutta, dobbiamo ringraziare lui se è stata approvata. I due Matteo infatti non si parlano, e quindi il primo non sa nemmeno che il secondo ha ottenuto, durante la ...

Matteo Salvini furibondo con Silvio Berlusconi - il retroscena : 'Così sei fuori dai giochi. Hai tradito i patti sulle consultazioni' : Dopo il primo giro di consultazioni, le cronache politiche danno conto di un Matteo Salvini furibondo con Silvio Berlusconi . Già, perché il Cavaliere ha attaccato con toni durissimi il M5s, che con ...