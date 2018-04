Matteo Richetti si candida alle primarie del Pd | “Se si faranno scenderò in campo”

Matteo Richetti a Mezz'ora in più : "L'assemblea non basta - serve un Congresso : mi candido a segretario Pd" : "Anche se l'assemblea del Pd dovesse decidere di eleggere un nuovo segretario con pieni poteri, questo avrebbe l'onere di aprire una fase congressuale". Lo ha detto Matteo Richetti a Mezz'ora in più annunciando la sua candidatura alle primarie. "Il 21 aprile all'assemblea se il Pd decide che le primarie si fanno, noi saremo in campo". Ma, avverte Richetti, "sarebbe da irresponsabili spaccare l'assemblea, spero che gruppo dirigente arrivi ...

Pd - Matteo Richetti lancia la corrente kenyota 'Harambee' : Nasce la corrente kenyota del Pd . Non è una battuta, e per una volta gli immigrati, nel partito di Cècile Kyenge , non c'entrano. È 'Harambee' , nata per volontà del renziano sempre abbastanza ...

Matteo Richetti - l'allarme del renziano al Pd : 'Avanti così e ci estinguiamo' : Il destino del Partito democratico dopo la gestione di Matteo Renzi e il disastroso risultato alle elezioni del 4 marzo è praticamente appeso a un filo. Ne è certo il renziano Matteo Richetti che, sul ...

Matteo Richetti : "Il Pd rischia l'estinzione - servono le primarie" : "Il Pd rischia l'estinzione" e partecipare al governo "sarebbe residuale sul piano dei numeri e non farebbe fare al Pd la cosa più utile. La traversata nel deserto, una vera e propria ricostruzione del partito". Così, in un'intervista al Corriere della Sera, Matteo Richetti. "Sia il M5S che la Lega usano il Pd per mandarsi i messaggi - riflette - trovo aberrante pensare che, se il M5S non trova i voti della Lega, noi dobbiamo ...

Matteo Richetti tira le orecchie a Renzi : "Lamenta piaggeria e viltà - ma ha promosso gli adulatori" : Matteo Richetti tira le orecchie a Renzi. "Faccio un piccolo appunto a Renzi, a cui voglio bene: oggi lamenta piaggeria e viltà, ma qualche d'uno che era al suo fianco lo aveva già denunciato quando ciò avveniva. E invece di guardarsene, quelle persone sono state premiate con ruoli di prim'ordine", ha detto Richetti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.Richetti non ha escluso di partecipare alle primarie del Pd. "Io ...