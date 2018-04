Maternità e lavoro | Takako Suzuki | «La politica mi discrimina perchè neomamma»

Bando "Rientro" : incentivo per tornare al lavoro dopo la Maternità : lavoro - POR FSE 2014/2020. Misura 1.8iv.3.1.3. D.G.R. n. 12-6378 del 19/01/2018. Bando RI.ENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati - incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità ...

Maternità e lavoro : che cosa succederebbe se non ci fossero i nonni? : Raccontano le statistiche che i nonni, in Italia, gestiscono i nipoti fino a 13 anni nell’86,9% dei casi. È una gestione pratica (dal recupero a scuola all’accompagnamento dei iccoli in piscina), ma anche economica. Secondo i dati Ocse gli over 65 hanno un reddito pari a coloro che lavorano. Più alto ancora se si considera la fascia 66-75 anni. Il 63,2% delle famiglie italiane ha la pensione di nonno e nonna che vale oltre la metà della ...