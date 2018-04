Martina | M5S e Centrodestra devono risolvere le loro ambiguità

Martina : 'apertura M5s apprezzabile - ma rimane l'ambiguità' : 'Noi dobbiamo pensare a essere uniti' dice il segretario reggente del Pd. Ma restano forti divisioni. Orlando pronto a dialogare. Marcucci categorico: 'Di Maio e le sue patetiche giravolte sono ...

M5s tende la mano al Pd - il partito si divideDi Maio : un passo avanti le parole di Martina : M5s tende la mano al Pd, il partito si divideDi Maio: un passo avanti le parole di Martina Dopo il nuovo appello dei pentastellati per un contratto di governo con il Pd o Lega tra i Dem c’è chi apre, chi conferma un no netto e chi come il segretario reggente Martina apprezza i toni […]

M5s tende la mano al Pd - il partito si divideDi Maio : un passo avanti le parole di Martina : Dopo il nuovo appello dei pentastellati per un contratto di governo con il Pd o Lega tra i Dem c'è chi apre, chi conferma un no netto e chi come il segretario reggente Martina apprezza i toni di Di Maio. Per lo stesso capo politico di M5s le parole dell'ex ministro dell'Agricoltura sono un passo avanti

Governo - Di Maio 'Da Martina passi avanti'. Salvini 'Governo Pd-M5s Mamma mia...' : ... apprezzando il commento, seppur prudente e cauto, dello stesso Maurizio Martina che, ad evitare fraintendimenti, ci tiene a precisare: 'la linea politica dem non cambia'. Matteo Salvini assiste al ...

M5S - LUIGI DI MAIO AL PD : "SOTTERRIAMO ASCIA DI GUERRA"/ “Parole Martina passo avanti - Salvini non ha il 51%” : LUIGI Di MAIO al Pd, "diamo governo all'Italia": il leader del M5s dopo le difficoltà con Salvini guarda a Renzi. "Sotterriamo l'ASCIA di guerra", dice. La stoccata a Salvini e Berlusconi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 15:23:00 GMT)

Governo 2018 - Salvini : "M5S col Pd? Mamma mia...". E Martina su Di Maio : restano ambiguità : Il Leader leghista: "Governo serio o si torna al voto e noi stravinciamo". Martina sulle avances dei grillini: "Bene autocritica ma resta ambiguità" Ora Di Maio si aggrappa al Pd FOCUS Partiti ...

Martina : basta ambiguità - M5s e Lega dicano cosa vogliono fare : Roma, 7 apr. , askanews, 'Quel che mi pare evidente è che centrodestra e Movimento 5 stelle devono dire chiaramente al Paese e al resto delle forze politiche cosa intendono fare. Il tempo dell'...

Martina "unità Pd - confronto M5s impossibile"/ Orlando attacca Renzi che replica "fermi - l'arrocco funziona" : Crisi Pd, Martina 'unità dem, accordo con M5s è impossibile'. Orlando vs Renzi, 'lasci lavorare segretario'. replica 'stiamo fermi, arrocco funziona'.

Pd - Martina 'Impossibile confronto con M5s'. Toninelli 'Troviamo punti d unione'. Orlando attacca Renzi : ... se Renzi ha cambiato idea e pensa di dover svolgere e assolvere un ruolo e una funzione politica di direzione in questa comunità anche dopo il 4 marzo, ha una via primaria: ritirare le dimissioni, ...

PD - ORLANDO VS RENZI SU M5S/ "Lasci lavorare Martina o ritiri dimissioni" : la replica di Calenda e Anzaldi : Pd, ORLANDO vs RENZI: dopo la sconfitta alle elezioni del 4 marzo acque agitate in casa dem. Il Ministro della Giustizia difende Martina, l'ex segretario opta per la linea dura(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:36:00 GMT)