Marquez-Rossi | Valentino | ' Ho paura a stare in pista con lui'

MotoGp Argentina : Marquez fa cadere Valentino Rossi - scintille al box. Crutchlow vince la gara : Ma non è finita: a 5 giri dalla fine il campione del mondo attacca Rossi e lo fa cadere. Per questo subisce un'altra penalizzazione di 30 secondi. Tre 'cartellini gialli' in 22 giri, un record in ...

Contatto Marquez-Rossi - Jarvis : “Vale ha paura…” - anche il Dottore furioso : Contatto Marquez-Rossi, alta tensione in MotoGp, nel mirino la manovra del pilota spagnolo, poi penalizzato con 30 secondi di penalità ma zero in classifica per il pilota italiano. Intervistato dai microfoni Sky, Lin Jarvis, Team Principal Yamaha, ha raccontato il clima che si respira nel paddock, le sensazioni della squadra e lo spirito di Valentino Rossi: “noi come squadra non possiamo accettare questo tipo di azione di Marquez, che ha ...

Valentino Rossi su Marc Marquez : “Ho paura a correre con lui. Bisogna intervenire - è pericoloso e lo fa apposta” : Nessuno si sarebbe potuto aspettare alla vigilia del GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2018 di MotoGP, quanto è avvenuto di fatto: la partenza ritardata per maltempo, la griglia disposta in modo particolare ma soprattutto la condotta scorretta di Marc Marquez hanno costellato l’appuntamento argentino. Coinvolto suo malgrado nell’agire poco sportivo di Marc, Valentino Rossi. Ebbene sì, i due sono venuti a contatto a 4 ...

Valentino Rossi : “Marquez non mi deve più guardare in faccia. Le sue scuse una presa per il c***” : Valentino Rossi è stato letteralmente steso da Marc Marquez nel GP d’Argentina (clicca qui per il video). Lo spagnolo è andato poi a scusarsi nel box della Yamaha, venendo respinto in malo modo. Di seguito la spiegazione del Dottore sull’accaduto: “Non puoi andare a sbattere contro sei piloti in un fine settimana. Lo fa apposta. La direzione gara ha una grande responsabilità, deve intervenire perché altrimenti tutti ...

MotoGp - Diretta Gp Argentina 2018/ Gara live : ha vinto Crutchlow! Marquez stende Rossi ed è di nuovo bufera : Diretta MotoGp Gara e warm-up live GP Argentina 2018 Termas de Rio Hondo: cronaca e tempi, vincitore e ordine d’arrivo del secondo Gran Premio stagionale (oggi 8 aprile)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 23:11:00 GMT)

'Rossi ha paura a stare vicino a Marquez in pista - questione da risolvere per il bene dello sport' : Torna la bufera fra Valentino Rossi e Marc Marquez, dopo il contatto al 19esimo giro del Gp di Argentina che è costata la gara al Dottore e allo stesso spagnolo poi penalizzato. Dopo la gara lo ...

MotoGp : Marquez-Rossi scintille a box : L'incidente tra i due, una chiara entrata scomposta delcampione del mondo che la direzione gara ha sanzionato con unapenalità di 30 secondi per 'guida irresponsabile', riaccenderàla rivalità tra i ...

Marquez fa cadere Rossi. Lo spagnolo si scusa - ma il box Yamaha lo caccia : Giro numero 21: il Dottore si sta contendendo la sesta posizione con il campione del mondo in carica che è entrato in maniera troppo decisa e vigorosa sul fuoriclasse di Tavullia che è stato ...

MotoGp - Contatto Rossi-Marquez - Jarvis ci va giù pesante : 'è inaccettabile! Adesso abbiamo un grosso problema : Vale ha paura!' : Lo staff del nove volte campione del mondo ha anche cacciato via dai box Yamaha Marc Marquez, pronto a chiedere scusa ad un Valentino Rossi sicuramente furibondo. Intervistato dai microfoni Sky, Lin ...

