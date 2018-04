Mariotto svela fuori onda di Selvaggia Lucarelli | è caos a ‘Ballando con le stelle’

caffeinamagazine

: RT @BITCHYFit: Mariotto svela una frase detta da Selvaggia Lucarelli fuori onda e attacca Todaro (facendo arrabbiare i siciliani) | BitchyF… - sofia_fonda : RT @BITCHYFit: Mariotto svela una frase detta da Selvaggia Lucarelli fuori onda e attacca Todaro (facendo arrabbiare i siciliani) | BitchyF… - BITCHYFit : Mariotto svela una frase detta da Selvaggia Lucarelli fuori onda e attacca Todaro (facendo arrabbiare i siciliani)… - Fr4ncyTUrry : Mariotto svela una frase detta da Selvaggia Lucarelli fuori onda e attacca Todaro (facendo arrabbiare i siciliani) -

(Di domenica 8 aprile 2018) Guillermo attento a stuzzicare Selvaggiona… Guillermocome si sa è un tipo senza freni. E senza freni ha parlato a Domenica In. In un colpo solo si è “guadagnato” gli insulti di mezza Sicilia e scatenato l’ira dellache presto si abbatterà su di lui.ha insinuato che Raimondo Todaro sarebbe stato troppo rigido nel ballo con Ciacci per paura del giudizio dei siciliani. “Ieri sera c’era la paura di Todaro di passare per un’altra cosa, fidatevi. Io lo conosco, lui sta lì così rigido ‘quello che mi dicono in Sicilia… A me mi rovinano la vita qui con questo’. Lui finge, finge. Nel loro ballo non c’è fluidità, c’è stitichezza”. Le affermazioni di Guillermo hanno scatenato l’indignazione di molti siciliani sui social e anche quella di Catena Fiorello che era in studio… ( dopo la foto) “Questo luogo comune sui ...