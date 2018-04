Maria De Filippi stasera a Che tempo che fa su Rai1 Anteprima Blogo

Alessandra Celentano : "Lauren - sei ingrassata!”/ Video - furia Maria De Filippi : "Non c'è la pesa” (Amici 17) : Alessandra Celentano contro Lauren al Serale di Amici 2018: Video. “Sei ingrassata!”, dice alla ballerina. furia Maria De Filippi: “Non c'è la pesa nella trasmissione”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 23:35:00 GMT)

Il duetto di Alice Merton ad Amici di Maria De Filippi con Emma contro Carmen nella hit No Roots (video) : La performance di Alice Merton ad Amici di Maria De Filippi nel primo serale di questa diciassettesima edizione anticipa i due concerti che la cantautrice terrà nel nostro Paese questo mese, a Milano e Roma. Forte del successo della sua hit No Roots, vincitrice del prestigioso European Borden Breaking Awards 2018 già attribuito in passato ad Adele e Stromae, Alice Merton sta girando l'Europa col suo lavoro d'esordio, che l'ha proiettata ...

Alessandra Amoroso torna ad Amici - cosa fa Emma. È successo poso prima del grande ritorno della cantante nel programma di Maria De Filippi. Crisi nell’amicizia tra le due? Come stanno le cose : Oltre che colleghe anche amiche. Ma soprattutto: oltre che bravissime anche due grandi persone. Alessandra Amoroso torna ad Amici e la sua amica Emma le lascia un messaggio dolcissimo. Dopo aver rifiutato per anni di indossare i panni del Coach, la cantante pugliese ha accettato di entrare nella Commissione Esterna della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. A pochi minuti dalla prima puntata della nuova edizione del ...

Vincitore ed eliminato di Amici di Maria De Filippi del 7 aprile : diretta 1° serale e risultato sfida a squadre : Vincitore ed eliminato di Amici di Maria De Filippi del 7 aprile lo scopriremo al termine della puntata, intorno all'1. Nell'attesa, vi aggiorniamo in tempo reale sulle prove delle due squadre. La prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 2018 si apre con la doppia corale di squadra con ospite italiano: Laura Pausini si esibisce con la squadra bianca e poi con la squadra blu proponendo due medley dei suoi brani più ...

Geppi Cucciari ironizza su Maria De Filippi in diretta ad Amici 17 : Amici 2018: apre Geppi Cucciari. Maria de Filippi: “Mi prendi in giro?” A sorpresa l’apertura della prima puntata del Serale di Amici 17 è stata affidata a Geppi Cucciari che ha ironizzato su Maria De Filippi, tanto che la bionda conduttrice ad un certo punto l’ha interrotta per chiederla se la stesse prendendo in giro. L’attrice ha esordito il suo breve e divertente monologo complimentandosi con Maria per le ...

Amici 17 - la diretta della prima puntata : Gli Allievi di Maria De Filippi pronti per il serale - sul palco Geppi Cucciari : Ci siamo la grande attesa per l'esordio in prima serata del serale del talent show Amici di Maria De Filippi giunto alla sua 17esima edizione è terminata. Su Leggo.it la diretta della prima puntata 14 ...

Amici 17 - la diretta della prima puntata : Gli Allievi di Maria De Filippi pronti per il serale : Grande attesa per l'esordio in prima serata del serale del talent show Amici di Maria De Filippi giunto alla sua 17esima edizione. 14 Allievi in gara per la vittoria, due squadre: Squadra Bianca: Emma,...

Maria De Filippi a Verissimo : “Amici è sempre un’emozione” : Verissimo, Maria De Filippi: le sue emozioni prima del Serale di Amici 17 Silvia Toffanin ha dedicato l’ultima parte di Verissimo a Maria De Filippi e ai ragazzi di Amici 2018. La mora conduttrice prima di dare inizio a I Giri di Valzer, ha voluto fare il suo in bocca al lupo all’amica e collega e ha ricordato ai suoi telespettatori che questa sera inizia il Serale del talent di Canale 5. Il servizio realizzato da Gabriele ...

Giorgia e The Kolors a Saturday Night Live il 7 aprile con Claudio Bisio - tutti gli ospiti contro il serale di Maria De Filippi : Giorgia e The Kolors a Saturday Night Live il 7 aprile, contro la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Debutta oggi, sabato 7 aprile 2018, su TV8, l'inedita versione italiana del celebre show americano. Alla guida di Saturday Night Live Italia ci sarà l'attore e comico Claudio Bisio che accoglierà in studio i primi ospiti dell'edizione. Giorgia e The Kolors a Saturday Night Live sono attesi questa sera insieme a Vanessa ...

Maria De Filippi e Milly Carlucci - la verità di Simona Ventura : cosa c'è davvero tra di loro : Alla conferenza stampa di Amici , che quest'anno vede in scena anche Simona Ventura , la conduttrice ha parlato di Milly Carlucci , che al sabato sera è la rivale ormai storica di Maria De Filippi . ...

Ospiti e anticipazioni di Amici di Maria De Filippi del 7 aprile - 1° serale in diretta in 3 fasi : meccanismo eliminazione e commissione esterna : Ospiti e anticipazioni di Amici di Maria De Filippi del 7 aprile sono stati comunicati nel corso degli appuntamenti quotidiani su Canale 5 e su Real Time durante la settimana. Il serale di Amici 2018 inizia oggi, sabato 7 aprile, in diretta su Canale 5 dalle ore 21.10. Con il ritorno alla diretta torna il televoto del pubblico: scopri i codici del televoto per votare le squadre e i concorrenti! Gli Ospiti della prima puntata del serale di ...

Amici di Maria de Filippi 2018 - prima puntata serale : anticipazioni - squadre e giuria 7 april : La trasmissione sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web Canale 5 e in replica grazie a Mediaset on demand . Amici di Maria de Filippi 2018, ospiti 7 aprile Gli ospiti della prima ...