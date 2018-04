Maria De Filippi 25 anni dopo Via Fauro | Per due anni non ho dormito Mai più in

blogo

(Di domenica 8 aprile 2018) "Non avevo capito cosa fosse successo. Pensavo fosse scoppiata una caldaia. Mio padre mi fece promettere che non sarei più salita sulla stessa auto di Maurizio (Costanzo, ndr). Gliel'ho promesso. E non l'ho più fatto"Deracconta con la semplicità che la contraddistingue come è stato il suo 'post' attentato di mafia, nel quale fu coinvolta il 14 maggio 1993. Allora era ancora la compagna di Costanzo, che tanto si stava dando da fare contro la Mafia con il suo Maurizio Costanzo Show in partnership con Michele Santoro sulla Rai. Erano glidella mafia stragista, degli attentati a Falcone e Borsellino e Riina voleva farla pagare anche a lui.E così la sera di quel 14 maggio, di ritorno dal teatro Parioli, all'altezza di Via, un'autobomba esplose al passaggio dell'auto del conduttore, senza far vittime. Un caso. La coppia viaggiava su un'auto diversa dal ...