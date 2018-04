Marco Ferri conferma le voci | «Sull' isola una ragazza fidanzata mi ha fatto avances | ho

Marco Ferri a Domenica Live : "Lory Del Santo? Rapporto rimasto nella sfera dell'amicizia" (Video) : prosegui la letturaMarco Ferri a Domenica Live: "Lory Del Santo? Rapporto rimasto nella sfera dell'amicizia" (Video) pubblicato su Gossipblog.it 08 aprile 2018 14:51.

Marco Ferri zittisce Filippo Nardi e Cecilia Capriotti a Domenica Live : Filippo Nardi e Cecilia Capriotti: il confronto con Marco Ferri a Domenica Live Marco Ferri ospite oggi in diretta a Domenica Live si è confrontato immediatamente con Filippo Nardi e Cecilia Capriotti, in seguito alle accuse che i due ex naufraghi avevano avanzato sul suo orientamento sessuale. Barbara d’Urso ha mostrato attraverso un servizio ciò che era accaduto quando Ferri stava ancora sull’Isola dei Famosi. L’ex ...

Marco Ferri : “Ho dormito con Lory del Santo - ma ci proverei con Barbara D’Urso” : Nel pomeriggio di Domenica Live la rivelazione di Lory Del Santo: “Dieci anni fa ho passato due notti con Marco Ferri”, ha raccontato Lory Del Santo, che ha aggiunto: “Uno come te non si può scordare.” Lory ha specificato che non successe nulla tra lei e Marco. Il concorrente dell’Isola dei famosi ha confermato: “Avevo 18 anni. Non immaginavo che raccontasse certi dettagli. C’è stato un weekend. Siamo ...

Domenica Live – Ventiquattresima puntata dell’8 aprile 2018 – Marco Ferri - Sandra Milo - Annalisa Minetti e Luis Padron tra gli ospiti. : Torna, dopo la pausa Pasquale, Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). Domenica Live Il contenitore Domenicale di Canale 5 in diretta dallo studio 11 di Cologno Monzese, come ogni Domenica, dalle 14 alle 18:45 offre un […] L'articolo Domenica Live – ...

“È lei quella che mi voleva…”. Marco Ferri muto come un pesce - ma ora salta fuori il nome. Il gossip della naufraga (fidanzata) che ci provava con lui all’Isola dei Famosi è roba che scotta. E nel salotto Barbara D’Urso ci sono pochi dubbi sulla sua identità : Ha perso 13 chili in 58 giorni di Isola dei Famosi Marco Ferri, il modello figlio di Riccardo, ex calciatore dell’Inter e quando è tornato in Italia ha preso coscienza di tutto quello che è stato detto sul suo conto quando era in Honduras. Quindi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Ha iniziato nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, dove non ha risparmiato critiche a Eva Henger, Cecilia Capriotti e Aida Nizar. Il figlio ...

Marco Ferri a Pomeriggio 5 : “Non voglio avere nulla a che fare con donne sposate o fidanzate” : Il gossip sulla ragazza fidanzata che ha cercato di capire se potesse interessargli, la sua presunta omosessualità, le accuse di Aida, sua collega del GF Vip spagnolo, ma anche le parole di Lory Del Santo. Marco Ferri a Pomeriggio 5 ha dovuto parlare di tutti questi argomenti e molto probabilmente a domenica prossima, a Domenica Live, avrà un confronto con la stessa Del Santo. Non si è parlato, però, di canna – gate. L’ex naufrago ha ...

Pietro Tartaglione : “Rosa e Marco Ferri insieme? Cecilia Capriotti è una brutta persona” : Il fidanzato di Rosa Perrotta difende l’ex tronista di Uomini e Donne e attacca Cecilia Capriotti sul gossip su Marco Ferri Pietro Tartaglione contro Cecilia Capriotti. Il fidanzato di Rosa Perrotta non ha apprezzato il gossip diffuso dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. A detta della showgirl, una ragazza fidanzata ci avrebbe provato in Honduras con […] L'articolo Pietro Tartaglione: “Rosa e Marco Ferri insieme? ...

