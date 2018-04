Maratona Roma | in 11 730 hanno tagliato il traguardo ai Fori

Maratona di Roma - difficoltà per il caldo : 200 soccorsi per disidratazione : Qualche disagio alla Maratona di Roma, che si è corsa oggi con partecipazione record, a causa del caldo: l’organizzazione ha reso noto che si sono registrati circa 200 maratoneti soccorsi dal servizio sanitario per disidratazione. Tre podisti sono stati trasportati in ospedale. Il tracciato contemplava 70 cambi di direzione (nessuna curva a gomito) e circa 7 chilometri di sampietrini. Il percorso ha toccato quasi tutti i punti più ...

Maratona di Roma : 11.730 tagliano il traguardo - anche un 89enne : Ben 11.730 coloro che hanno tagliato il traguardo di via del Fori Imperiali in occasione della Maratona di Roma: tra questi anche Angelo Squadrone, 89enne, che effettuato il percorso in 7 ore, 13 minuti e 25 secondi, spiegano gli organizzatori dell’evento. Squadrone è stato quindi l’atleta più anziano in gara, mentre il più giovane è stato l’irlandese Sadhbh Dalton, 20 anni, che ha chiuso la gara in 4 ore 6 minuti e 12 ...

A Birech e Tusa la Maratona di Roma : Cercava il tris della leggenda e lo ha ottenuto. La 24enne etiope Rahma Chota Tusa è ancora una volta la regina della Maratona di Roma e ha ottenuto anche il secondo miglior tempo della storia con ...

Maratona di Roma - 100mila in corsa. Chi ha vinto : E' stata baciata da una splendida giornata di sole la 24esima Maratona di Roma, che anche quest'anno ha il patrocinio dell'Unesco. È il keniano Cosmas Jairus Kipchoge Birech con un tempo di due ore, ...

Maratona di Roma - il presidente : “Dopo anni di maltempo stavolta splendeva il sole” : “Dopo anni di maltempo, finalmente stavolta a Roma splendeva il sole e quasi 100.000 persone hanno partecipato alla Maratona e alla Fun Run. Il comitato organizzatore ha dimostrato anche quest’anno di saper organizzare un grande evento amato in tutto il mondo. A livello tecnico, poi, siamo risultati i più veloci in assoluto in Italia, un dato che fa capire la qualità degli atleti ingaggiati. Un ringraziamento speciale va a tutte le ...

Maratona di Roma 2018 : risultati e classifica. Cosmas Birech detta legge - tripletta di Rahma Tusa : Spettacolo nella capitale per la Maratona di Roma giunta alla 24esima edizione. La tradizionale 42km tra le bellezze della Città Eterna ha regalato grandi emozioni per gli oltre 14000 iscritti alla corsa competitiva e per le 80mila persone che hanno partecipato all’amatoriale Fun Run. Partenza e arrivo ai Fori Imperiali attraversando il centro storico, Prati, Marconi, la Garbatella, il lungotevere, il Testaccio: una vera e propria festa ...

Maratona di Roma 2018 : risultati e classifica. Cosmas Birech detta legge - tripletta di Rahma Tusa : Spettacolo nella capitale per la Maratona di Roma giunta alla 24esima edizione. La tradizionale 42km tra le bellezze della Città Eterna ha regalato grandi emozioni per gli oltre 14000 iscritti alla corsa competitiva e per le 80mila persone che hanno partecipato all’amatoriale Fun Run. Partenza e arrivo ai Fori Imperiali attraversando il centro storico, Prati, Marconi, la Garbatella, il lungotevere, il Testaccio: una vera e propria festa ...

Maratona di Roma - vince il keniano Birech : tra le donne trionfa Tusa per la terza volta : È il keniano Cosmas Jairus Kipchoge Birech con un tempo di due ore, otto minuti e tre secondi il vincitore della ventiquattresima edizione della Acea Maratona di Roma. Tra le donne, a primeggiare, è l'...

Volley : La Maratona di Roma lancia i Mondiali di Pallavolo : Roma- Nella festosa giornata di sport che si è vissuta oggi a Roma in occasione della 24edizione della Acea Maratona di Roma che ha colorato le vie della Capitale, è stato gettato un ideale ponte con un altro grande evento che ...

Maratona di Roma 2018 - vincono il keniano Birech e l'etiope Tusa : Partenza dai Fori imperiali, arrivo al Circo Massimo per un percorso storico-archeologico battezzato dal patrocinio Unesco. vincono il keniano Cosmas Jairus Kipchoge Birech e l'etiope Rahma Chota ...

Volley : La Maratona di Roma lancia i Mondiali di Pallavolo : Roma- Nella festosa giornata di sport che si è vissuta oggi a Roma in occasione della 24edizione della Acea Maratona di Roma che ha colorato le vie della Capitale, è stato gettato un ideale ponte con un altro grande evento che ...

Maratona di Roma - che successo : 100 mila di corsa! : Come di consuetudine ormai da anni la Maratona di Roma è la grande festa dello sport ' nella città e per la città '. Oltre alla corsa competitiva di 42,195 chilometri , questa mattina è partita dai ...

Maratona di Roma - 14 mila in corsa : 'Il percorso della Maratona diRoma è il più bello del mondo, tra opere e monumenti che hannoscritto la storia ha scritto su twitter il presidente dellaRegione Nicola Zingaretti -. Ma questo evento ...

Dominio africano alla Maratona di Roma : 12.16 Solito Dominio africano alla 24.ma maratona di Roma che ha visto al via oltre 14mila partecipanti, provenienti da 131 nazioni. Tra gli uomini successo di Jairus Kipchoge Birech (Kenia) con il tempo di 2h08'03", davanti a Ibrahim Abdi,atleta del Bahrein, ma etiope di nascita e al connazionale Felix Kipkorir Kangogo. Nella gara femminile terza affermazione di fila dell'etiope Chota Rahma Tusa in 2h23'46".