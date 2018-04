Maratona di Roma | il presidente | “Dopo anni di maltempo stavolta splendeva il sole”

Maratona di Roma 2018 : risultati e classifica. Cosmas Birech detta legge - tripletta di Rahma Tusa : Spettacolo nella capitale per la Maratona di Roma giunta alla 24esima edizione. La tradizionale 42km tra le bellezze della Città Eterna ha regalato grandi emozioni per gli oltre 14000 iscritti alla corsa competitiva e per le 80mila persone che hanno partecipato all’amatoriale Fun Run. Partenza e arrivo ai Fori Imperiali attraversando il centro storico, Prati, Marconi, la Garbatella, il lungotevere, il Testaccio: una vera e propria festa ...

Maratona di Roma 2018 : risultati e classifica. Cosmas Birech detta legge - tripletta di Rahma Tusa : Spettacolo nella capitale per la Maratona di Roma giunta alla 24esima edizione. La tradizionale 42km tra le bellezze della Città Eterna ha regalato grandi emozioni per gli oltre 14000 iscritti alla corsa competitiva e per le 80mila persone che hanno partecipato all’amatoriale Fun Run. Partenza e arrivo ai Fori Imperiali attraversando il centro storico, Prati, Marconi, la Garbatella, il lungotevere, il Testaccio: una vera e propria festa ...

Maratona di Roma - vince il keniano Birech : tra le donne trionfa Tusa per la terza volta : È il keniano Cosmas Jairus Kipchoge Birech con un tempo di due ore, otto minuti e tre secondi il vincitore della ventiquattresima edizione della Acea Maratona di Roma. Tra le donne, a primeggiare, è l'...

Volley : La Maratona di Roma lancia i Mondiali di Pallavolo : Roma- Nella festosa giornata di sport che si è vissuta oggi a Roma in occasione della 24edizione della Acea Maratona di Roma che ha colorato le vie della Capitale, è stato gettato un ideale ponte con un altro grande evento che ...

Maratona di Roma 2018 - vincono il keniano Birech e l'etiope Tusa : Partenza dai Fori imperiali, arrivo al Circo Massimo per un percorso storico-archeologico battezzato dal patrocinio Unesco. vincono il keniano Cosmas Jairus Kipchoge Birech e l'etiope Rahma Chota ...

Maratona di Roma - che successo : 100 mila di corsa! : Come di consuetudine ormai da anni la Maratona di Roma è la grande festa dello sport ' nella città e per la città '. Oltre alla corsa competitiva di 42,195 chilometri , questa mattina è partita dai ...

Maratona di Roma - 14 mila in corsa : 'Il percorso della Maratona diRoma è il più bello del mondo, tra opere e monumenti che hannoscritto la storia ha scritto su twitter il presidente dellaRegione Nicola Zingaretti -. Ma questo evento ...

Dominio africano alla Maratona di Roma : 12.16 Solito Dominio africano alla 24.ma maratona di Roma che ha visto al via oltre 14mila partecipanti, provenienti da 131 nazioni. Tra gli uomini successo di Jairus Kipchoge Birech (Kenia) con il tempo di 2h08'03", davanti a Ibrahim Abdi,atleta del Bahrein, ma etiope di nascita e al connazionale Felix Kipkorir Kangogo. Nella gara femminile terza affermazione di fila dell'etiope Chota Rahma Tusa in 2h23'46".

Maratona di Roma - la carica dei 14mila runner. Raggi : 'Lo sport unisce' : Il sindaco di Roma Virginia Raggi, da via dei Fori Imperiali, ha aperto questa mattina la XXIV edizione della Acea Maratona di Roma, ancora in corso. 'È una emozione vedere gli atleti che stanno ...

Le strade chiuse e le deviazioni dei mezzi pubblici per la Maratona di Roma : Ci sono strade e piazze chiuse al traffico e modifiche alla circolazione di metropolitana, autobus e tram: le cose da sapere The post Le strade chiuse e le deviazioni dei mezzi pubblici per la maratona di Roma appeared first on Il Post.

Maratona di Roma - le strade chiuse e i bus deviati : Maratona di Roma, le strade chiuse e i bus deviati Domenica 8 aprile gli atleti provenienti da 131 nazioni si sfidano su un percorso di 42 chilometri e 195 metri inserito fra 500 monumenti e punti d'interesse. Divieti di transito e parcheggio in diverse vie del centro cittadino Parole chiave: ...

Maratona di Roma - in 100 mila per le strade della Capitale : Con il via dato dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, è partita da via dei Fori Imperiali la 24esima Maratona di Roma. Sono 14.100 gli iscritti, dei quali 7.670 italiani , 54,5%, e 6.430 , 45,5%, da ...

Partita dai Fori Imperiali la 24ª Maratona di Roma : E’ Partita da via dei Fori Imperiali la 24ª Maratona di Roma. Partenza e arrivo sono entrambe all’altezza del Foro di Traiano-Campidoglio: la partenza in direzione di Piazza Venezia, via del Teatro Marcello, l’arrivo invece da via IV Novembre-Piazza Venezia, dunque fronte Colosseo. Il tracciato contempla 70 cambi di direzione (nessuna curva a gomito) e circa 7 chilometri di sampietrini. Il percorso tocca quasi tutti i punti più importanti ...