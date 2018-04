Maratona di Roma 2018 | risultati e classifica Cosmas Birech detta legge | tripletta di

oasport

(Di domenica 8 aprile 2018) Spettacolo nella capitale per ladigiunta alla 24esima edizione. La tradizionale 42km tra le bellezze della Città Eterna ha regalato grandi emozioni per gli oltre 14000 iscritti alla corsa competitiva e per le 80mila persone che hanno partecipato all’amatoriale Fun Run. Partenza e arrivo ai Fori Imperiali attraversando il centro storico, Prati, Marconi, la Garbatella, il lungotevere, il Testaccio: una vera e propria festa dello sport in una domenica soleggiata. Il kenianoJairus Kipchogesi è imposto con il tempo di 2h08:03: l’africano ha migliorato di 42 secondi il proprio personale fatto siglare lo scorso anno e ha confermato il pronostico della vigilia anche se non è riuscito ad avvicinare le 2h06 che si era messo come obiettivo.è scappato via nella seconda parte di gara e il suo ritmo è risultato insostenibile per tutti a partire ...