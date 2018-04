Maratona di Milano 2018 | risultati e classifica Seifu Tura e Lucy Wangui mettono il

oasport

(Di domenica 8 aprile 2018) Ladiha regalato emozioni in questa calda domenica di inizio aprile. Nel capoluogo meneghino è andata in scena la 18^ edizione della 42 chilometri lombarda con partenza e arrivo in Corso Venezia dopo aver attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi della città come Piazza della Scala, Piazza Duomo, foro Bonaparte, Piazzale Cadorna. Tra gli uomini ha trionfato il giovane etiopeAbdiwak che ha piazzato l’accelerazione vincente dopo il trentesimo chilometro. L’africano ha concluso la propria fatica con il tempo di 2h09:04. Erano attesi crono un po’ inferiori visto il tracciato molto rapido ma lo spettacolo non è mancato. Alle sue spalle gli accreditati keniani Kimutai Kipkogei Justus (2h10:00) e Kiptum Barnabas (2h10:17). Il migliore italiano è Yassine Rachik (2h14:01), ottimo decimo Francesco Bona (2h16.16), dodicesimo Yassine El Fathaoui ...