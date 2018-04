Manchester United | Pogba rovina la festa City | ' Per i nostri tifosi perdere sarebbe stato

Video/ Manchester City Manchester United (2-3) : highlights e gol della partita (Premier League) : Video Manchester City Manchester United (2-3): highlights e gol della partita, il derby vinto in rimonta da José Mourinho su Pep Guardiola (Premier League) che non festeggia il titolo(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 09:56:00 GMT)

Premier League - il derby di Manchester va allo United : City sconfitto in rimonta 3-2 : derby crudele per il Manchester City. Dopo 45' era in vantaggio 2-0 sullo United e pregustava già la vittoria e la conquista del quinto titolo di Premier League, con sei giornate di anticipo, ma Pogba ...

Manchester City-United - Balotelli sbotta sui social! : Manchester City-United, Balotelli sbotta sui social! “Come si fa a non dare questo rigore? No seriamente, cosa diavolo sta accadendo? Congratulazioni a Pogba per i due goal e allo United per non essersi mai arreso ma questo è rigore!”. E’ questo il messaggio di Balotelli sul derby di Manchester, successo in trasferta per Mourinho dopo una rimonta incredibile ma gli uomini di Guardiola recriminano per un rigore non ...

Manchester City-Manchester United 2-3. Doppietta di Pogba - Mou rovina la festa a Guardiola. Gol e highights : Tutto lo stadio onora e applaude Ray Wilkins negli attimi che precedono il calcio d'inizio di un match trasmesso in 189 paesi del mondo. Momenti di unione che durano poco, perché dal 1' al 90' sarà ...

Manchester City-United 2-3 - derby da sogno : Mourinho mette in crisi Guardiola [FOTO] : 1/10 LaPresse ...

Manchester City-Manchester United 2-3 in diretta. Graziato Young - negato un rigore al Kun Aguero LIVE : Tutto lo stadio onora e applaude Ray Wilkins negli attimi che precedono il calcio d'inizio di un match trasmesso in 189 paesi del mondo. Alla fine di un bellissimo primo tempo è il City a dominare ...

Manchester City-Manchester United 2-0 in diretta. Gol di Kompany e Gundogan LIVE : Tutto lo stadio onora e applaude Ray Wilkins negli attimi che precedono il calcio d'inizio di un match trasmesso in 189 paesi del mondo. Alla fine di un bellissimo primo tempo è il City a dominare ...

