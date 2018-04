M5S | Grillo | Succederà tutto e sarà una cosa meravigliosa

M5S : vertice tra Grillo - Casaleggio e Di Maio a Ivrea : Beppe Grillo , Davide Casaleggio e Luigi Di Maio si incontrano oggi a Ivrea in un vertice del M5s. I tre capi del partito non si vedevano dai giorni immediatamente successivi alle elezioni politiche ...

La strategia di Grillo per isolare Luigi e riprendersi il M5S : Chi gli è vicino parla di «un Grillo stanco di andare in giro per tribunali a difendersi dalle cause degli espulsi», ma finalmente pronto a tornare al centro del mondo pentastellato. E il caos che si ...

Grillo vuole il reddito di cittadinanza universale in Italia - ma M5S risponde che “non è possibile” : Replicando a Beppe Grillo , il deputato pentastellato Alfonso Bonafede ha dichiarato che l'introduzione del " reddito di cittadinanza universale " al momento è impossibile, ma che "il reddito di cittadinanza si farà". Il deputato dem Anzaldi ha pesantemente attaccato il M5S sul punto, ma il reddito di cittadinanza universale di Grillo e quello proposto dai grillini in campagna elettorale sono due misure diverse.Continua a leggere

CAPIGRUPPO CAMERA E SENATO/ Pd - Marcucci e Delrio : Bernini-Gelmini per Forza Italia - M5S con Toninelli-Grillo : Eletti i CAPIGRUPPO dei partiti per CAMERA e SENATO : il Pd evita la spaccatura e sceglie il "ticket" Delrio - Marcucci , Forza Italia vira su Gelmini-Bernini, il M5S conferma Grillo-Toninelli(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 18:32:00 GMT)

Sgarbi : "Sono pronto a sputare in faccia a Grillo e M5S" : Vittorio Sgarbi si dimette da assessore regionale ai Beni culturali ma prima di rimettere il suo mandato ne ha per tutti. A cominciare dal presidente della Regione, Nello Musumeci, reo di non avergli risposto ai messaggi per incontrare il banchiere Guido Roberto Vitale che dovrebbe investire 39 milioni di euro per il tempio G di Selinunte. "Considero Musumeci un dipendente dei 5 stelle, mi dimetto perché non ho intenzione che sia lui a decidere ...