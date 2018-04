L' uomo elfo ospite in esclusiva a Domenica Live

Luis Padron - chi è l’uomo elfo : quanto ha speso e come era prima FOTO : elfo umano, la storia di Luis Padron: quanti interventi ha fatto, quanti soldi ha speso e le FOTO prima e dopo Luis Padron è un ragazzo argentino di 26 anni che ha deciso di sottoporsi a diversi interventi chirurgici per assomigliare ad un elfo. Il motivo? Il sud americano – oggi conosciuto come elfo umano […] L'articolo Luis Padron, chi è l’uomo elfo: quanto ha speso e come era prima FOTO proviene da Gossip e Tv.