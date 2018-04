L' unico problema filosofico veramente serio è la logicità del suicidio

ilfoglio

: “#EdIo Ma come ho fatto a non accorgermi che l'unico problema ero io” @Valerio_Scanu ora a #DomenicaIn - Domenicain : “#EdIo Ma come ho fatto a non accorgermi che l'unico problema ero io” @Valerio_Scanu ora a #DomenicaIn - ille_86 : RT @Domenicain: “#EdIo Ma come ho fatto a non accorgermi che l'unico problema ero io” @Valerio_Scanu ora a #DomenicaIn - _LayLa_86 : RT @Domenicain: “#EdIo Ma come ho fatto a non accorgermi che l'unico problema ero io” @Valerio_Scanu ora a #DomenicaIn -

(Di domenica 8 aprile 2018) ... come in un estremo anelito di purezza, sotto quei fiocchi candidi che aveva fatto cadere spesso nei suoi versi, come per regalare al mondo una possibilità di ristoro nel sogno, una tregua, un attimo ...