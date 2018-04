Lula si è consegnato alla polizia

Brasile - Lula non si è consegnato alla polizia entro termini stabiliti - : L’ex presidente è trincerato nel quartier generale di un sindacato a San Paolo. I portavoce della polizia federale hanno detto che continueranno i negoziati con la difesa di Lula prima di tentare qualsiasi operazione di catturaL'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, condannato a 12 anni di carcere per corruzione, non si è consegnato alla polizia entro il termine stabilito dal giudice federale Sergio Moro. Rimane trincerato nel ...