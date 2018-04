Lula si consegna alla polizia Per lui prima notte in carcere

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Brasile : Lula si è consegnato in carcere per scontare i 12 anni - 8 aprile - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Brasile, l'ex presidente Lula si è consegnato alla polizia, sconterà 12 anni di carcere. 8 aprile 2018.

Lula in carcere - l’ex presidente del Brasile si è consegnato. Fuochi d’artificio degli avversari politici : Prima notte in carcere per Luiz Inacio Lula da Silva, primo ex-presidente del Brasile in carcere per un crimine comune. Lula dovrà scontare una condanna a 12 anni di carcere. Sebbene i presidenti brasiliani della storia recente siano regolarmente finiti nei guai – imputati, fatti crollare da un colpo di stato e persino da un solo suicidio – Lula è stato il primo a essere condannato per corruzione e incarcerato. La sua nuova casa è ...

Lula si arrende e si consegna alla Polizia : prima notte in cella a Curitiba : Lula da Silva, alla fine, si è arreso. Dopo una giornata convulsa l'ex presidente brasiliano si è consegnato alla Polizia federale. Portato in aereo a Curitiba, è stato trasferito nella sede della Soprintendenza dove inizia a scontare la condanna a 12 anni per corruzione. Qui ha trovato ad attenderlo sia i sostenitori che gli oppositori, che hanno festeggiato lanciando fuochi di artificio

