Lula in carcere | l’ex presidente del Brasile si è consegnato Fuochi d’artificio degli

Brasile - Lula si consegna alla polizia : "Vado in carcere a testa alta" : L'ex presidente si è detto pronto a scontare la pena a 12 anni per corruzione e riciclaggio: "Sono innocente". Migliaia di sostenitori avevano tentato di bloccarlo

Brasile - Lula si arrende e finisce in carcere. La folla ha cercato di impedire l'arresto. "Tranquilli - non ho paura. Sono innocente" : Un muro umano per impedire alla Polizia di prendere in consegna l'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. Ma, dopo ore di altissima tensione, Lula è arrivato nella...

Brasile - Lula va in carcere ma si professa innocente : ... al termine un'inchiesta relativa allo scandalo Petrobras , che ormai da anni ha nel mirino diversi vertici della politica brasiliana, tra cui Lula ma anche la sua delfina Dilma Rousseff. Già ieri ...

Brasile - Lula si arrende : 'Non ho paura del carcere' : ... un'eventualità che invece, stando ai sondaggi, sarebbe stata più che possibile , nonostante Lula sia di fatto fuori dalla scena politica dal 2010 e sia da molti anni coinvolto in vicende giudiziarie ...

Brasile - Lula davanti a migliaia di sostenitori 'Non ho paura di loro - andrò in carcere' : ... l'ex presidente del Brasile lo annuncia davanti a migliaia di suoi sostenitori con un'arringa che dà la misura di quella che molti considerano una sua vittoria politica . 'Io non mi nascondo, non ho ...

Lula - il presidente-operaio condannato al carcere (ma non si vuole consegnare) : La Corte suprema ha respinto la richiesta di “habeas corpus” del politico più popolare del Paese che non potrà più presentarsi alle elezioni ...

Lula adesso sfida i giudici e non si costituisce in carcere : L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva non ci sta e sfida i giudici, non consegnandosi alla polizia entro il termine stabilito dal giudice federale Sergio Moro. Secondo quanto fanno ...

Brasile - Lula non si costituisce in carcere : sta negoziando i termini dell'arresto : BRASILIA - Gli avvocati di Lula da Silva stanno negoziando con la polizia federale i termini in cui l'ex presidente brasiliano si consegnerà alle autorità, in ottemperanza...

Brasile - Lula non si presenta in carcere - gli avvocati negoziano. Pronta cella di lusso : Gli avvocati di Lula da Silva stanno negoziando con la polizia federale i termini in cui l'ex presidente brasiliano si consegnerà alle autorità, in ottemperanza dell'ordine di...

Brasile - Lula non si costituisce in carcere. E' barricato in una sede del sindacato : BRASILIA - Gli avvocati di Lula da Silva stanno negoziando con la polizia federale i termini in cui l'ex presidente brasiliano si consegnerà alle autorità, in ottemperanza...

Brasile - mandato di arresto per Lula. E' atteso in carcere : Rio de Janeiro , askanews, - Luiz Inacio Lula da Silva dovrebbe finire dietro le sbarre nelle prossime ore. La condanna a dodici anni di prigione per corruzione per l'ex presidente brailiano è ...

Lula in carcere divide il Brasile : L’azienda petrolifera che finanzia i partiti politici replica l’azione della Elf in Francia, mentre l’operazione anticorruzione “lavaggio rapido” duplica mani pulite in Italia. Leggi

La parabola di Lula - il presidente-operaio che rischia 12 anni di carcere : ... il genere musicale ispirato alla samba e al jazz, lo avevano persino teorizzato: con la privazione del sonno, la colpa, la mancata innocenza, si può creare un altro mondo. Dev'essere quello ...