Lula arrivato a Curitiba | notte in cella

“Io sapevo…”. Massimo Giletti choc su Fabrizio Frizzi. Quel messaggio arrivato sul celLulare : la straziante confidenza del conduttore dell’Eredità : La prima cosa che colpiva di Fabrizio Frizzi era la sua gentilezza, i suoi modi garbati. Pacato, sempre sorridente, il conduttore romano, storico volto della Rai, aveva combattuto come un leone per vincere la sua battaglia. Quella contro la malattia che a ottobre lo aveva colto di sorpresa negli studi di ‘L’Eredità’, mentre stava registrando una puntata. Fabrizio Frizzi però, non si era arreso. Dopo Quell’ischemia ...