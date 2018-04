Luigi Di Maio tranquillizza | ma le sue parole no

ilfattoquotidiano

: Di Maio al #Pd: 'Sotterriamo l’ascia di guerra e sediamoci a un tavolo' - SkyTG24 : Di Maio al #Pd: 'Sotterriamo l’ascia di guerra e sediamoci a un tavolo' - Mov5Stelle : Luigi Di Maio unico candidato premier per il governo del MoVimento 5 Stelle - mante : Cominciano le consultazioni e per me Luigi Di Maio rimane quello che a proposito di chi salva la gente che annega d… -

(Di domenica 8 aprile 2018) Non è una novità, perché di acqua sotto il ponte del populismo pentastellato ne è passata tanta e l’erosione è già profonda. Ma la frase più importante pronunciata daDinelle dichiarazioni alla vetrata, la frase in assoluto più importante di tutte quelle pronunciate in questo primo giro, è stata: “Con noi al Governo ci tengo a ribadire, come detto per tutta la campagna elettorale, che l’Italia manterrà gli impegni internazionali già assunti. Resterà alleata dell’occidente, resterà nella Nato, nell’Unione europea e nell’unione monetaria”. Di fatto o si tratta di una maskirovka, al cui confronto impallidiscono tutte le strategia putiniane, oppure dell’equivalente della messa parigina di Enrico di Navarra. Perché la frase significa che nulla del programma economico e sociale dei 5 stelle potrà davvero essere realizzato. Significa tsiprizzarsi perfino prima di aver fatto finta ...