Lucas Pouille e Fabio Fognini | la differenza tra un potenziale fuoriclasse ed uno che non

(Di domenica 8 aprile 2018) E’ finito non certo come ci si augurava, sulla terra rossa di Genova, il confronto valido per i quarti di finale di Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia. Il punto decisivo (del 3-1) lo ha conquistato quest’oggi(n.11 del mondo) che nella sfida tra numeri uno ha sconfitto per 2-6 6-1 7-6(3) 6-3, in tre ore ed un minuto di gioco, il nostro, risultando decisivo come nella finale della scorsa edizione (quando il 24enne di Grande-Synthe ottenne il punto del trionfo nel match contro il Belgio a Lille). La terra ligure ha bocciato dunque l’alfiere di casa,. E pensare che su di lui erano riposte gran parte delle speranze italiche per centrare l’impresa. L’ottima tradizione del giocatore di Arma di Taggia in Davis faceva sognare ed anche i precedenti con, avanti 2-1 e vittorioso nell’unico incontro giocato sul ...