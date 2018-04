Lo show di Ferrero in tv | La porta è come la donna | va penetrata

Samp-Genoa è 0-0 - Ferrero show : 'La palla è come la donna' : Roma, 8 apr. , askanews, Il derby della Lanterna si chiude in parità sul risultato di 0-0. La squadra di Giampaolo si è mostrata più propositiva rispetto al Genoa e ha creato l'occasione più ...

Elezioni - Ferrero show : “Io non candidato? Avrei oscurato tutti. Ministro 5 stelle? Meglio l’albergo” : A margine di un’iniziativa del Pd al Cinema Adriano, di cui è proprietario, Massimo Ferrero ha scherzato con i giornalisti: “Chi preferisco tra Renzi e Gentiloni? Tutte e 3… (rivolgendosi a 3 croniste, ndr). Lo sapete perché non mi hanno fatto candidare? Perché li Avrei oscurati tutti… Se sono io che non mi sono voluto candidare o se non mi hanno voluto? Fatevi una domanda e datevi una risposta… Io Ministro 5 ...