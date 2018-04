LIVE Parigi-Roubaix 2018 in DIRETTA | risultato e aggiornamenti in tempo reale E’

LIVE Italia-Norvegia - amichevole U21 in DIRETTA : 0-0 - Murgia si divora un gol! Palo di Parigini - azzurrini scatenati : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, amichevole tra Nazionali Under21. Allo Stadio Renato Curi di Perugia, gli azzurrini saranno guidati da Alberico Evani che ha momentaneamente preso il posto di Gigi Di Biagio, promosso ad interim a CT della Nazionale maggiore. La nostra formazione partirà con i favori del pronostico contro gli scandinavi, desiderosa di proseguire il buon lavoro in vista degli Europei 2019 che ...

LIVE Italia-Norvegia - amichevole U21 in DIRETTA : 0-0 all’intervallo - Murgia si divora un gol! Palo di Parigini - azzurrini scatenati : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, amichevole tra Nazionali Under21. Allo Stadio Renato Curi di Perugia, gli azzurrini saranno guidati da Alberico Evani che ha momentaneamente preso il posto di Gigi Di Biagio, promosso ad interim a CT della Nazionale maggiore. La nostra formazione partirà con i favori del pronostico contro gli scandinavi, desiderosa di proseguire il buon lavoro in vista degli Europei 2019 che ...

LIVE Psg-Real Madrid - DIRETTA Champions League 2018 : 0-0 - inizia il secondo tempo! I parigini debbono segnare : OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Psg-Real Madrid, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d'inizio alle 20.45. ...

Clima - l’accordo di Parigi non basta : il LIVEllo del mare crescerà di oltre un metro : Nuovo pesante avvertimento dei Climatologi. L’accordo di Parigi non basta e anche qualora l’intesa fosse pienamente rispettata il livello delle acque marine e’ destinato a crescere fino a 1,2 metri entro due secoli. “Anche se fermiamo le emissioni oggi, gli effetti delle nostre passate emissioni saranno sentiti per secoli avvenire e ogni anno in cui rinviamo l’azione avra’ conseguenze per il futuro”, si ...

Francia : nuovo innalzamento del LIVEllo della Senna a Parigi - tornerà a scendere lunedì : Il livello della Senna è nuovamente in aumento: il fiume è in piena da gennaio e le sue acque hanno inondato le zone vicine provocando disagi ai trasporti. Vigicrues, l’organismo a cui spetta il monitoraggio del livello delle acque in Francia, ha reso noto che dovrebbe tornare a scendere lunedì. All’altezza del ponte di Austerlitz, nella zona est della capitale, il livello dell’acqua si attestava sabato mattina a 5,45 metri e ...

LIVE Francia-Irlanda - Sei Nazioni 2018 in DIRETTA : big match a Parigi - i galletti di Brunel per il colpaccio sui verdi : Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo match della prima giornata del Sei Nazioni 2018: allo Stadio Saint Denis di Parigi si affrontano i padroni di casa della Francia e l’Irlanda. Sfida davvero tesissima quella odierna: si capirà, molto probabilmente, chi sarà la rivale più agguerrita per la sfida al titolo all’Inghilterra, due volte campione in carica. I transalpini di Jacques Brunel, all’esordio nella ...

Francia - il LIVEllo della Senna continua ad aumentare : Parigi in allerta - il picco domenica notte : continua ad aumentare il livello della Senna: Parigi è in allerta, anche se il fiume si innalza più lentamente di quanto atteso ed è stata anche rivista al ribasso la stima del picco che dovrebbe raggiungere: dopo le 16 di oggi pomeriggio, alla stazione del ponte di Austerlitz, la Senna era a 5,73 metri, più di quattro metri al di sopra della norma. “A causa della diffusione delle alluvioni a diversi affluenti, il livello della Senna a ...

