LIVE Coppa Davis 2018 | Italia-Francia in DIRETTA | domenica 8 aprile Ultimi singolari | in

(Di domenica 8 aprile 2018) Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’ultima giornata di, sfida valevole per i quarti di finale di. Si riparte dal punteggio di 2-1 per i francesi maturato dopo il netto successo nel doppio di Herbert-Mahut contro Bolelli-Fognini. Proprio dal ligure dovrà partire la rimonta azzurra in questa, visto che il numero uno d’scenderà in campo per primo contro Lucas Pouille. Un match assolutamente da vincere per consegnare poi ad Andreas Seppi la possibilità di portare l’in semifinale, anche se l’altoatesino sarà chiamato ad un match molto complicato contro Chardy o Mannarino. Sarà dunque unadi grande sofferenza in quel di Genova, con gli azzurri chiamati ad una straordinaria impresa contro i campioni in carica. Si comincia alle 11.30 con il primo singolare tra Fognini e Pouille. Buon ...