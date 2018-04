L'Isola dei Famosi 2018 : Alessia Marcuzzi risponde alle critiche : Un consueto appuntamento dedicato al popolare reality show L’Isola dei Famosi 2018. Alcune ore fa, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha risposto sui social network alle continue critiche che continua a ricevere. Lele Mora affonda la conduttrice In questi giorni, sul tg satirico di Antonio Ricci si è tornato a parlare del 'Canna-gate' che ha travolto la tredicesima edizione del programma televisivo incentrato sulla sopravvivenza; in particolare i ...

L'Isola dei Famosi 2018 : Eva contro la conduttrice e gli opinionisti : Un consueto appuntamento dedicato al popolare reality show L’Isola dei Famosi 2018. Di recente un ex naufraga si è tolta dei sassolini dalla scarpa, perché ha rilasciato delle dichiarazioni contro la conduttrice Alessia Marcuzzi, e gli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. Eva Henger: 'Mi sento bullizzata' Come ben sanno i telespettatori, Eva Henger un mese fa ha stravolto la tredicesima edizione del programma incentrato sulla ...

“Barbara D’Urso - Alessia Mancini e Jonathan : dico tutto”. Bomba Nadia Rinaldi sull’Isola dei famosi. Stuzzicata sui social non ci ha pensato due volte a rispondere a tono alle provocazioni. E sono venute fuori delle verità davvero scomode : L’Isola dei Famosi si fa sempre più rovente e i suoi protagonisti, sia quelli rimasti in gioco, sia quelli già tornati in Italia, continuano a parlare e soprattutto a far parlare. Qualche giorno fa, durante la diretta Jonathan ha mosso pesanti dichiarazioni nei confronti di Alessia Mancini. Frasi che hanno coinvolto anche Nadia Rinaldi. L’ex gieffino ha affermato che l’ex letterina avrebbe detto che la Rinaldi ha “la rabbia tipica delle ...

ALESSIA MARCUZZI - LITE SUI SOCIAL/ Isola dei Famosi 2018 : "non c'é nulla di truccato!" : Isola dei Famosi 2018, Amaurys Perez è tornato dai compagni, ma continua la rivalità tra ALESSIA Mancini e Jonathan Kashanian. Nuove rivelazioni della naufraga(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 20:02:00 GMT)

Isola dei Famosi - Eva Henger contro la Marcuzzi - la Venier e Bossari : Riepilogando, per chi è lontano dallo stuuupendo mondo dei reality: Eva Henger ha partecipato all'edizione di quest'anno de 'L'Isola dei Famosi' , ormai giunto agli sgoccioli, . Il motivo per cui l'ex pornostar ha guadagnato la ribalta oltre che per ...

Isola dei famosi - la delusione umiliante per Francesca Cipriani e Rosa Perrotta : cosa trovano nella cassa : L'entusiasmo di Rosa Perrotta e Francesca Cipriani all'Isola dei famosi dopo aver superato con successo la prova alla guida di un cayuco era a mille. Le due naufraghe, oltre al totem, si aspettavano ...

Isola dei famosi - Henger sulla lite con Marcuzzi : 'Ho sentito cosa hai gridato...' : A Dipiù Eva Henger torna a parlare dello scontro avuto in diretta con Alessia Marcuzzi. La diretta dell'Isola dei famosi aveva fatto parlare molto per quel faccia a faccia tra la naufraga e la conduttrice. Oggi, con una lettera aperta, la Henger si rivolge di nuovo alla Marcuzzi. Tornando ad attaccarla."Dopo le tue urla, quando c'è stata la pubblicità e sei uscita dallo studio, ho sentito distintamente, così come lo hanno sentito le persone che ...

Isola dei Famosi - paura per Stefano De Martino : un omicidio nel suo albergo in Honduras : Una Pasqua di paura per Stefano De Martino, inviato in Honduras per conto dell’Isola dei Famosi. Nel pomeriggio di domenica 1 aprile infatti nel complesso alberghiero di Palma Real, a Jutiapa (dove è ospitata la produzione del programma), si è verificato un omicidio, proprio davanti ai clienti terrorizzati. Lo riporta il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 6 aprile. Le immagini che il ballerino pubblica sui social network però ...

Franco Terlizzi in lacrime a Verissimo : “Non volevo lasciare l’Isola dei Famosi” : Franco Terlizzi piange a Verissimo per via del ritiro dall’Isola dei Famosi Momento di commozione a Verissimo per Franco Terlizzi. Nel ricordare i suoi ultimi giorni sull’Isola dei Famosi, l’ex naufrago non è riuscito a trattenere le lacrime. Il pugile ha spiegato a Silvia Toffanin che non voleva abbandonare il reality show di Canale 5. […] L'articolo Franco Terlizzi in lacrime a Verissimo: “Non volevo lasciare ...

L'Isola dei Famosi 2018 : la 'famiglia' riunita dopo le liti e il ritorno di Amaurys : GUARDA LE FOTO: ISOLA DEI Famosi, CRONACA DELL'AVVENTURA Ti potrebbe interessare anche... L'Isola dei Famosi 2018: Perez primo finalista, scontri tra Jonathan e Alessia e Elena esce. L'undicesima ...

Alessia Marcuzzi senza freni risponde a tutto : Isola dei Famosi truccata e polemiche : Alessia Marcuzzi senza freni replica a tutto: Isola dei Famosi truccata? Nuove polemiche? Le parole della conduttrice Un’Isola dei Famosi a dir poco movimentata e scottante, segnata soprattutto dalla querelle del Canna-gate. Una polemica che ha dato il via a un can can mediatico infinito fatto di accuse, scandali o presunti tali, battaglie tra ex […] L'articolo Alessia Marcuzzi senza freni risponde a tutto: Isola dei Famosi truccata ...

Simone Barbato a Verissimo : pronto a fare pace con Bonolis dopo l’Isola dei Famosi : Verissimo, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi Simone Barbato: le parole su Paolo Bonolis e Avanti un altro Terminata la sua avventura all’Isola dei Famosi, Simone Barbato è stato ospite di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, l’attore e comico ha rivelato di aver sognato Paolo Bonolis durante la sua permanenza in Honduras. Più precisamente Simone […] L'articolo Simone Barbato a Verissimo: pronto a fare ...

Isola dei famosi - Eva Henger smaschera il fuorionda della Marcuzzi : l'insulto grave : Eva Henger ha affidato al settimanale Dipiù uno sfogo dopo l'epocale scontro in diretta con Alessia Marcuzzi durante la diretta dell'Isola dei famosi. In una lettera aperta, l'ex naufraga torna ad ...

Isola dei famosi - Eva Henger umiliata dietro le quinte : spedita in un camerino all'esterno : Ha deciso di togliersi decine di sassolini dalla scarpa l'ex naufraga dell'Isola dei famosi Eva Henger , coinvolta nello scandalo del cannagate come principale accusatrice di Francesco Monte , ...