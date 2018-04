Lions Day | un successo la festa di primavera nel parco della Reggia di Rivalta

sassuolo2000

: Lions Day 2018 a Bobbio giornata stupenda, all'insegna della prevenzione, del divertimento, ma soprattutto della so… - BobbioNews : Lions Day 2018 a Bobbio giornata stupenda, all'insegna della prevenzione, del divertimento, ma soprattutto della so… - LuinoNotizie : #Luino, grande successo per il #LionsDay: visite gratuite, divertimento e condivisione. Ecco le foto… - mondolions : Lions Day 2018 - Domenica 8 Aprile 'Non c'è gioia più grande di quella che si vede attraverso gli occhi di un bamb… -

(Di domenica 8 aprile 2018) Una iniziativa, tra impegno sociale e divertimento, che l'associazione internazionale di service, attiva in tutto il mondo, promuove per far conoscere le tante attività a favore del territorio nel ...