L' Inter perde contro il Torino | Spalletti a fine gara saluta Mazzarri | guardate la sua

Il fronte Interno. Commercio e tecnologia - vincitori e perdenti : Il blocco sovietico iniziò a collassare, dopo una lunga fase di espansione nel Terzo Mondo, quando il consenso interno all'occupazione dell'Afghanistan venne meno. Quando Trump ha deciso di muovere i ...

Inter - il derby col Milan nel momento sbagliato : perché ha tutto da perdere : Il derby di domani , ore 18.30, arriva quando nessuno avrebbe voluto. Che si tratti dell'Inter, rinsavita dopo due successi di fila , 0 gol subiti e 8 fatti nelle ultime 3 gare, , nonché forte di ...

Inter - Samaden : 'Vecchi allenatore fantastico - rischiamo di perderlo' : Il responsabile del settore giovanile dell'Inter Roberto Samaden ha rilasciato un'Intervista a Premium Sport per commentare la vittoria dell'ultimo Torneo di Viareggio da parte della formazione Primavera: 'La vittoria al Torneo di Viareggio? Questo lavoro sul settore giovanile parte da lontano. Con ...

Sabatini lascia Suning. Il progetto Inter cinese perde già un pezzo : Una lettera che apre un grande punto Interrogativo sul futuro nel pallone di Suning e di riflesso su quello dell'Inter. Il mal di pancia di Walter Sabatini, già manifestato lo scorso febbraio con un lapidario "i cinesi cambiano spesso idea", è stato messo nero su bianco. A inizio marzo il dirigente avrebbe scritto al gruppo che fa capo a Zhang Jindong per chiedere la risoluzione del contratto. Dalla Cina non è ancora arrivata una risposta. Ma ...

Inter - Spalletti : 'Non so quale sia il sistema giusto per vincere ma conosco quello per perdere' : TORINO - ' È servita la mia provocazione sulla mancanza di qualità? Io l'ho fatto per andare avanti, per avere un dialogo con i giocatori, poi se per voi è uno spunto per andare a creare dei dubbi e ...

Spalletti dopo Samp-Inter : "Ho capito che con i complimenti si perde" : L'allenatore nerazzurro torna sulle dichiarazioni sulla 'scarsa qualità' ma aggiunge: "Oggi la palla girava velocemente"

Inter - nessun timore di perdere Lautaro Martinez : Secondo quanto riportato da Sky Sport , dopo l'indiscrezione di Tyc Sports che voleva il Borussia Dortmund pronto ad infiammare la corsa a Lautaro Martinez offrendo 40 milioni di euro, dall'Inter giungerebbero notizie confortanti ...

Inter - l'ex Bergomi : 'Spalletti non perde mai con le grandi' : Beppe Bergomi , ex difensore dell' Inter , dice a Sky Sport la sua sulla squadra di Luciano Spalletti : 'Rispetto alla partita contro il Benevento l'Inter ha fatto dei passi da gigante. I nerazzurri hanno fatto la stessa partita dell'andata e con le ...

DIRETTA/ Inter-Napoli (risultato finale 0-0) streaming video e tv : parità a San Siro - Sarri perde il primato! : DIRETTA Inter-Napoli info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma al Meazza di Milano domenica 11 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 22:36:00 GMT)

Juve - Benatia contro tutti : le scuse dei perdenti e lo sfottò a Roma ed Inter : Matuidi e Benatia, calciatori della Juventus, sono stati protagonisti oggi di un faccia a faccia social organizzato dal club. Una sorta di Intervista Interna allo spogliatoio dalla quale sono emerse però alcune cose molto Interessanti. In particolare Benatia si è espresso in maniera molto schietta prendendosi anche beffe delle avversarie in qualche occasione. Matuidi ad un certo punto dell’Intervista ha dichiarato “Qui ho scoperto il ...

“Fermi tutti : adesso basta!”. Isola - anche Barbara D’Urso perde le staffe. A Pomeriggio 5 Interrompe l’ospite e sbotta : “L’ho chiesto alla produzione - lo porto qui e ve lo faccio vedere” : E Barbara D’Urso perse le staffe. La padrona di casa di Pomeriggio 5 si è vista costretta a intervenire, o forse sarebbe più appropriato dire ‘sbottare’. L’argomento è l’Isola dei Famosi. Come accade durante ogni reality targato Mediaset, Carmelita riserva un ampio spazio agli ex concorrenti, i familiari dei vip ancora in gioco e le polemiche che montano di settimana in settimana. C’è da dire che con ...

Basket - le squadre giovanili di Brindisi e Martina giocano a perdere : autocanestri ed errori - Interviene la Procura federale : Si stavano giocando la fase internazionale del campionato Under 18 di Basket maschile. Una sarebbe finita nel girone in Toscana, l’altra in Campania. Forse per giocare più vicino a casa o forse perché giudicavano un gruppo più semplice dell’altro, Aurora Brindisi e Valle d’Itria Basket Martina Franca hanno giocato a perdere. “Una vergogna, ho attivato la Procura federale”, dice il presidente della Fip Gianni ...

Basket - le squadre giovanili di Brindisi e Martina giocano a perdere : autocanestri ed errori voluti - Interviene la Procura federale. Il presidente della Fip Petrucci : “E’ una vergogna” : Si stavano giocando la fase internazionale del campionato Under 18 di Basket maschile. Una sarebbe finita nel girone in Toscana, l’altra in Campania. Forse per giocare più vicino a casa o forse perché giudicavano un gruppo più semplice dell’altro, Aurora Brindisi e Valle d’Itria Basket Martina Franca hanno giocato a perdere. “Una vergogna, ho attivato la Procura federale”, dice il presidente della Fip Gianni ...

Moggi non perde occasione per sbeffeggiare l’Inter : che frecciata! [VIDEO] : Ospite a ‘Diretta Stadio’, l’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, torna a parlare dell’affare Henry che molti tifosi bianconeri gli contestano vista la carriera dell’attaccante francese. L’ex bandiera dell’Arsenal ha vestito per poco tempo la casacca della Juventus savo poi essere venduto per 12 milioni. Moggi però sostiene che all’epoca cedere il giocatore era la soluzione più ...