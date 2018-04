L' Inter domina ma spreca | il Torino vince 1-0 e inguaia i nerazzurri

Samsung domina il mercato smartphone - ma l'Intero settore è in 'crisi'? : Il mondo degli smartphone è da sempre un punto di riferimento per la quasi totalità degli utenti sparsi per il globo. Al giorno d'oggi, infatti, moltissime operazioni quotidiane (come controllare la posta elettronica, navigare in internet, ecc...) sono compiute proprio utilizzando questi dispositivi e, non a caso, le vendite registrate dai produttori sono sempre cospicue. Tuttavia, nonostante queste premesse, questo periodo presenta una ...