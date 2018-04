L' intelligenza artificiale scongiurerà la stagnazione secolare?

intelligenza artificiale tra umanoidi e riproduzione del cyber-Io : Da millenni l'uomo cerca di esorcizzare il sonno della morte mitigando il terrore della fine terrena. I primi tentativi risalgono all'antico Egitto con i suoi riti funerari e le maestose piramidi. Nei secoli, quasi come una pellicola cinematografica, si sono succeduti miti e leggende con l'intento di addolcire il sonno della morte. Oggi, ingegneria bio-medica e robotica consentono di realizzare androidi dotati di Intelligenza artificiale, ...

Elon Musk teme un 'dittatore immortale' nato dall'intelligenza artificiale : Elon Musk ce l'ha (di nuovo) con l'intelligenza artificiale. E usa (di nuovo) toni non certo rassicuranti. Intervistato per un documentario girato da Chris Paine, il fondatore di Tesla ha affermato che “l'intelligenza artificiale può diventare un dittatore immortale” dal quale “non sarà possibile scappare”. Se non altro perché, a differenza dei despoti umani, l'AI non invecchia e ...

Roberto Cingolani : Ho paura della stupidità umana - non dell'intelligenza artificiale : Ma sono parole figlie di una profonda riflessione sul ruolo della scienza e della tecnologia nel greto della modernità, che tagliano trasversalmente, come una lama, lo sterile dibattito ideologico ...

Mark Zuckerberg : "Con l'intelligenza artificiale eviteremo che Facebook interferisca nelle elezioni" : Mark Zuckerberg annuncia l'uso di intelligenza artificiale per evitare che Facebook venga usato per interferire in qualche modo nei processi elettorali attesi per quest'anno. Lo scrive lui stesso sul proprio account Facebook. "Con importanti elezioni - scrive Zuckerberg - in arrivo negli Stati Uniti, Messico, Brasile, India, Pakistan e altri paesi nel prossimo anno, una delle mie massime priorità per il 2018 è quella di sostenere ...

Human+Machine - la guida al successo nell'era dell'intelligenza Artificiale : La vera forza dell'IA - spiegano i due autori Paul Daugherty e Jim Wilson, esperti di intelligenza Artificiale per Accenture - è quella di ripensare il...

intelligenza artificiale per usi militari. I dipendenti Google sono in rivolta : Le ricerche di Kaist servono a servire meglio il mondo'. Nonostante le proteste, c'è da dire che la tecnologia e gli utilizzi della tecnologia a fini militari non sono certo cosa nuova: basti pensare ...

Centro Economia Digitale : intelligenza artificiale è progresso : Roma, 5 apr. , askanews, L'Intelligenza artificiale è un fattore di progresso non di distruzione. Lo sostiene il Centro Economia Digitale a proposito dell'appello degli scienziati contro i robot-killer coreani 'É una rivoluzione bellica o un'accelerazione della distruzione di massa quella che ci viene presentata? La ...

Aba English - per imparare l’inglese dialogando con l’intelligenza artificiale : L’intelligenza artificiale è la prossima frontiera di sviluppo in ambito tecnologico. Tutte le grandi aziende tech ci stanno investendo da anni riuscendo, al momento, soltanto a scalfire la superficie di un fenomeno destinato a cambiare del tutto le nostre vite. Se adesso si limita ad aggiustarci le foto sullo smartphone o a darci una mano in casa sullo speaker intelligente, presto sarà in grado di consegnarci pacchi a domicilio, portarci ...

Astronomia : un nuovo programma di intelligenza artificiale classifica i pianeti e prevede le probabilità di vita extraterrestre : I ricercatori hanno sviluppato una nuova tecnica che utilizza l’intelligenza artificiale (IA) per classificare i pianeti e determinare se può esistere vita su altri mondi. La nuova tecnica usa le cosiddette reti neurali artificiali, conosciute come ANN, per classificare i pianeti in base alle similitudini che presentano con la Terra attuale, con la Terra primordiale, con Marte, Venere o Titano, la più grande luna di Saturno. Questi 5 corpi sono ...

Astronomia : l’intelligenza artificiale classifica i corpi celesti potenzialmente abitabili : Un sistema di intelligenza artificiale è stato “istruito” per riconoscere le principali caratteristiche dei pianeti finora scoperti al di fuori del Sistema Solare, classificandoli in categorie in base alla probabilità che ospitino la vita. Si tratta di una ricerca dell’Università di Plymouth, presentata alla Settimana Europea di Astronomia e Scienza dello Spazio di Liverpool. Il sistema si basa su reti neurali artificiali ...

Di chi è l'intelligenza artificiale? : La AI si evolve in tempi rapidissimi. Ma manca una cosa importante: la risposta alla domanda "di chi è l'intelligenza alla quale ci si affida?". ALESSANDRO OVI(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 05:55:00 GMT)Il Buio di Facebook, di A. OviQuell'Africa (controcorrente) pro-mercato unico, di G. Credit

Il capo dell’intelligenza artificiale di Google è passato ad Apple : Apple ha assunto John Giannandrea, il capo della Search e della divisione Intelligenza Artificiale di Google. Negli ultimi otto anni Giannandrea ha supervisionato l’integrazione delle funzioni AI nella maggior parte dei prodotti di Big G e ha contribuito in prima persona alla trasformazione dell’azienda in un gigante dell’innovazione nel campo del ...

Apple ha rubato a Google il capo dell'intelligenza artificiale : John Giannandrea, che fino a pochi giorni fa guidava il dipartimento di intelligenza artificiale e della ricerca di Google, è passato ad Apple?. Qui sarà a capo della strategia di AI (Artificial Intelligence) e machine learning, e riporterà direttamente all’amministratore delegato Tim Cook. Il reclutamento di una figura come quella del 53enne di origini scozzesi Giannandrea - che a Google ha spinto ...