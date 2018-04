Liga | Real Madrid-Atletico Madrid 1-1 | Griezmann risponde a Cristiano Ronaldo

Probabili formazioni Real Madrid – Atletico Madrid - 31^ Giornata Liga 8-4-18 : La 31^ Giornata della Liga, offre una delle sfide più affascinanti. lo scontro tra Real Madrid e Atletico Madrid, in altre parole: il derby della capitale. Il tutto andrà in scena domenica pomeriggio al Santiago Bernabeu e questa sfida potrebbe decidere le sorti dell’intero campionato. I blancos, dopo aver asfaltato la Juventus in Champions, vogliono continuare la loro rimonta per il secondo posto, occupato proprio dai cugini; una ...

Liga - dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid in Tv e in streaming : La Liga, giunta alla 31esima giornata, è alle battute finali, ma se il Barcellona appare ormai sempre più vicino alla conquista del titolo, la lotta per un posto in Champions League è più viva che mai. Tra le gare che potrebbero risultare decisive c’è proprio il derby di Madrid, in programma domenica. La sfida si […] L'articolo Liga, dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid in Tv e in streaming è stato Realizzato da Calcio e Finanza - ...

Liga : pari da urlo del Barca a Siviglia - tris del Real Madrid : Montella si illude con Vazquez e Muriel, ma Suarez e Messi rispondono nel finale. Benzema e una doppietta di Bale stendono il Las Palmas

Liga - tutto facile per il Real Madrid : 3-0 al Las Palmas : tutto facile per il Real Madrid a Las Palmas nell'anticipo della 30/a giornata della Liga. Gli avversari della Juventus nei quarti di Champions League battono agevolmente la formazione delle Isole ...

Probabili formazioni Las Palmas – Real Madrid - 30^ Giornata Liga 31-3-18 : Comincia il rush finale per il Real Madrid, che vuole continuare a risalire in Liga, ma soprattutto, vuole puntare alla terza Champions League di fila. La trasferta con il Las Palmas all’Estadio de Gran Canaria nel secondo dei quattro anticipi del trentesimo turno, potrebbe essere fondamentale per avvicinarsi sempre di più ai cugini dell’Atletico, ora a meno 4 dopo la sconfitta di VillaReal e la contemporanea larga vittoria ...

Probabili formazioni Real Madrid – Girona - 29^ Giornata La Liga 18-3-18 : Il posticipo della 29^ Giornata della Liga spagnola, metterà di fronte al Santiago Bernabeu il Real Madrid campione in carica contro la sorpresa Girona. I blancos, futuri rivali della Juventus di Allegri ai quarti di Champions League, stanno continuando a risalire in campionato, andando a vincere sul campo dell’Eibar, trascinati da Cristiano Ronaldo, che continua a segnare a ripetizione. La squadra di Zidane deve mantenere il terzo ...

Probabili formazioni Villareal – Atletico Madrid - 29^ Giornata La Liga 18-3-18 : L’Atletico Madrid prova a mantenere aperta una Liga, che sembra già chiusa. Nella 29^ Giornata però, i Colchoneros andranno in scena nell’ostico Estadio De La Ceramica di Vila – Real, contro un Villareal che vuole mantenere il piazzamento europeo. Gli uomini di Simeone, dopo aver vinto con il Celta Vigo e aver strapazzato la Lokomotiv Mosca in Europa League, tenta di proseguire il suo ottimo periodo di forma andando a ...

LaLiga : Barca ospita l'Athletic - Simeone a Villarreal : La Liga si gode la sue tre squadre ai quarti di Champions, ma il dominatore della stagione e' solo il Barça atteso dai tre punti in vista col deludente Athletic. L'unico che prova a insidiare i ...

Probabili Formazioni Deportivo Alavés-Real Betis - La Liga 12-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Deportivo Alavés-Real Betis 28^ Giornata de La Liga 2017/2018, ore 21.00: analisi e pronostico. A concludere il ventottesimo turno della Liga ci sarà il posticipo tra Deportivo Alavés e Real Betis, una delle gare più equilibrate. L’obbiettivo della formazione basca è quello della salvezza, un obbiettivo che ormai è alla portata. I ragazzi allenati da Abelardo Fernández Antuña sono sedicesimi con 31 punti ...

Liga : tacco magico di Coutinho - il Barca vola. Ronaldo spinge il Real - Montella ko col Valencia : Successo dei blaugrana a Malaga: a segno anche Suarez, Atletico a meno 11. I Blancos non sbagliano e battono l'Eibar grazie a una doppietta del portoghese. Il Siviglia di Montella cade nello scontro ...

Risultati e classifica 28giornata Liga : il Real Madrid stende l'Eibar. Siviglia-Valencia 0-1 LIVE : EIBAR-Real Madrid 1-2 33' e 84' Cristiano Ronaldo , R, , 50 Ramis , E, "Con Cristiano è più facile": è il titolo di Marca, quotidiano spagnolo molto vicino all'ambiente Real Madrid. E in effetti è ...

Risultati e classifica 28giornata Liga : Cristiano Ronaldo show stende l'Eibar - il Real Madrid vince 2-1 : EIBAR-Real Madrid 1-2 33' e 84' Cristiano Ronaldo , R, , 50 Ramis , E, "Con Cristiano è più facile": è il titolo di Marca, quotidiano spagnolo molto vicino all'ambiente Real Madrid. E in effetti è ...

Liga - Eibar-Real Madrid 1-2 : Ronaldo blinda il terzo posto : Madrid - Tre punti firmati Cristiano Ronaldo. Il Real Madrid, come spesso accade meno brillante che in Champions League , vince 2-1 in casa dell'Eibar e blinda il terzo posto in classifica tenendo a ...

Liga : Eibar-Real Madrid 1-2 : doppietta di Cristiano Ronaldo : TORINO - Il Real Madrid si impone per 2-1 in casa dell'Eibar nell'anticipo della 28esima giornata della Liga spagnola. Gara decisa dal solito Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta al 34' e all'84'...