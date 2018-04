Liga | Messi extraterrestre | il Leganes è al tappeto

Liga : Messi salva il Barcellona - a Siviglia finisce 2-2 : Il Siviglia dell’ex romanista Vincenzo Montella fa tremare il Barcellona alla vigilia dei quarti di finale di Champions League tra i blaugrana e la formazione giallorossa. Gli andalusi si portano avanti 2-0 con due ex del campionato italiano, l’ex Palermo Vazquez (36′ pt) e l’ex Samp Muriel (5′ st). Poi nel finale calano ed i blaugrana rimontano grazie ai gol di Suarez (43′ st) e Messi (44′ st). ...

Liga - la pazza corsa al Pichichi : Cristiano Ronaldo insegue Leo Messi : Due marziani che fanno uno sport a parte, quello dove cercano sempre di superarsi nei numeri. Sognando un trofeo, il Pichichi , come preludio di quella palla dorata che presumibimente finirà ancora ...

Mafia - arrestato Paolo Liga : “Uomo cerniera di Matteo Messina Denaro” : Teneva i rapporti con Matteo Messina Denaro, l’ultima primula rossa di Cosa nostra. Finisce in manette l’ennesimo “uomo cerniera ” del boss di Castelvetrano. La dda di Palermo ha fermato oggi Paolo Liga , accusato di Mafia ed estorsione: era già sfuggito alla cattura nel 2015, ordinata nell’operazione anti Mafia Reset 2. Coordinava la gestione del racket del pizzo insieme alla sorella Rosaria Maria, che partecipava ...

Palermo - colpo al clan specializzato in estorsioni. Sei fermati : c’è anche Paolo Liga che teneva i contatti con Messina Denaro : I carabinieri del comando Provinciale di Palermo, su disposizione della Dda hanno fermato sei persone accusate di associazione mafiosa ed estorsione aggravata. Il provvedimento nasce da un’indagine della Compagnia di Bagheria che ha permesso di accertare i ruoli dei fermati in Cosa nostra e una serie di taglieggiamenti a commercianti e imprenditori di Bagheria. Il clan bagherese, come emerge anche dalle dichiarazioni di diversi ...