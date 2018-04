Liberi e Uguali | il tracollo di Grasso | Bersani e Boldrini | il sondaggio | comunisti fuori

Politica. Sinistra Italiana chiude la parentesi di Liberi e Uguali e dice no a futuri centrosinistra : Oggi la maggioranza degli italiani leggerebbe questa dichiarazione come il libro dei sogni, nonostante viva in uno dei paesi più ricchi del mondo... Oggi l'Italia è il paese dei privilegi per i ...

Consultazioni - Liberi e Uguali apre ad un accordo con il Movimento 5 stelle : "Auspichiamo l'apertura di un dialogo su alcuni temi con le forze riformiste e progressiste, non con il centrodestra". Lo ha detto il leader della formazioni di sinistra Liberi e Uguali, Pietro Grasso, al termine...

Liberi e Uguali neppure chiamati alle consultazioni : non hanno i numeri per costituire un gruppo autonomo : Liberi e Uguali, ovvero il partito che sognava il 10% e si è dovuto accontentare del 3% e spicci. Un fiasco totale , quello del partitino di Pietro Grasso , Laura Boldrini , Massimo D'Alema e ...

Liberi e uguali - Sondaggio Index research : Laura Boldrini e compagni fuori dal Parlamento : Se si votasse oggi Forza Italia perderebbe tre punti percentuali passando dal 14 all'11 per cento mentre i due partiti premiati alle elezioni del 4 marzo guadagnerebbero consensi . Il Movimento 5 ...

Senato - 7 gruppi. Bonino nel Misto con Liberi e Uguali - Monti e espulsi M5s. Casini nelle Autonomie con Napolitano : Pierferdinando Casini nel gruppo delle Autonomie, insieme a valdostani, altoatesini e Napolitano. Emma Bonino e Riccardo Nencini nel gruppo Misto, insieme ai 3 di Liberi e Uguali, ai grillini espulsi e ai Senatori a vita Mario Monti e Liliana Segre. Dopo l’elezione della presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati e alla vigilia della scelta su vicepresidenti, questori e segretari d’Aula, il Senato inizia a prendere forma, ...

Da Liberi e uguali : "Unire il fronte della sinistra - giusto chiedere un passo indietro a chi è già in campo" : Tutto va ripensato e ricostruito daccapo perché questo Paese ha bisogno della sinistra, ha bisogno di una politica capace di regolare le dinamiche sociali per superare le ingiustizie e le ...

Liberi e uguali - Laura Boldrini : 'Bisogna sciogliere le tre componenti' : Io non ho fatto politica perché sono stata eletta presidente della Camera, quindi voglio esercitare questa prerogativa politica qui da Milano. Insieme, cercare di tracciare un percorso che dovrà ...

Liberi e uguali - Stefano Fessina si deride da solo : 'Siamo morti e siamo anche gli utili idioti' : 'La sinistra è morta , Bersani è morto con il sostegno del governo Monti , con la responsabilità nazionale'. Stefano Fassina , di Liberi e uguali , ospite di Omnibus , su La7 , parla del ruolo della ...

Liberi e uguali si spacca sul candidato : Mdp tradisce e appoggia il renziano : La tristissima storia di Liberi e uguali continua in Friuli dove il partito di Pietro Grasso si è spaccato sul candidato per le regionali di fine aprile dove si deciderà chi sarà il successore di ...

Liberi e Uguali : 'Si inizi subito a punire i morosi - altrimenti non si fanno gli interessi della città' : Approfondimenti L'attacco dei 5 stelle: 'Di Primio dimettiti, sui conti del Comune solo chiacchiere' 15 marzo 2018 Lotta ai furbetti del passo carrabile: controlli serrati sugli evasori e recupero ...

Liberi e Uguali già a un bivio Video : Le elezioni politiche hanno separato i vincitori dai vinti, le sorprese dai fallimenti. C’è un partito che più del #Pd è costretto a fare i conti con delusioni e malumori post voto: Liberi e Uguali [Video]. Nato per fungere da punto di riferimento a Sinistra del renzismo, la compagine guidata da Pietro Grasso ha fatto male, malissimo. Lo stentato tre per cento conquistato ha aperto di un soffio le porte del Parlamento e, solo grazie ai ...

Laura Boldrini umiliata da Liberi e Uguali : eletta nel partito più maschilista di tutto il Parlamento : Sarebbe un silenzio ingeneroso, perché stiamo parlando di una corrente del costume, prima ancora che della politica, che ci ha allietato a tutte le ore, su tutti i canali, in tutti i convegni, da ...

Liberi e Uguali il colpaccio clamoroso di Silvio Berlusconi : ruba un senatore a Grasso - Boldrini e Bersani : Un colpo gobbo nella notte. A 10 giorni dalla chiusura delle urne, Forza Italia ruba un senatore a Liberi e Uguali , per lo sconcerto della lista di sinistra guidata da Pietro Grasso . 'I nostri ...

Liberi e Uguali - la baracconata comunista : vogliono far fuori Grasso - chi mettono al loro posto : 'Più di un milione di persone ci ha votato: sentiamo la responsabilità di non deludere la fiducia che ciascun elettore ci ha accordato'. Liberi e Uguali è stato un colossale flop elettorale, e i 4 ...