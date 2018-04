Liam Neeson in The silent man è Felt | l uomo che buttò giù la Casa Bianca - Cinema

TAKEN - LA VENDETTA/ Su Canale 5 il film con Liam Neeson (oggi - 22 febbraio 2018) : TAKEN - La VENDETTA , il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 22 febbraio 2018. Nel cast: Liam Neeson , Maggie Grace e Famke Janssen, alla regia Olivier Megaton. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 09:00:00 GMT)

Taken – La vendetta : Liam Neeson torna nei panni dell’ex agente CIA Bryan Mills : Va in onda su Canale 5 il secondo capitolo della saga dei Taken firmata nella sceneggiatura da Luc Besson: dopo Io vi troverò (Taken) del 2008 Liam Neeson nel 2012 torna a vestire i panni dell’ex agente della CIA Bryan Mills in Taken – La vendetta (Taken 2), in onda giovedì 22 febbraio alle 21.10. Una pellicola fortunata, tanto che nel 2015 è arrivato un terzo film, Taken 3 – L’ora della verità, ed è stata realizzata ...