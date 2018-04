Lego | nuovi investimenti real estate Gb

Lego : in arrivo i nuovi mattoncini prodotti con plastiche eco-sostenibili : Sono passati 84 anni da quando è iniziata la produzione dei Lego e quattro generazioni di bambini, ma non solo, hanno giocato almeno una volta incastrando tra loro i piccoli pezzi colorati. La Lego ora annuncia la sua svolta verde: già da quest'anno molti dei pezzi che troveremo nelle scatole delle celebri costruzioni saranno realizzati utilizzando bio-plastiche. Si comincerà con componenti flessibili come piante, foglie e cespugli con ...