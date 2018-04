L' economia italiana a confronto con l' economia spagnola | martedì a Modena

Matteo Salvini : "Se sarò al governo via sanzioni assurde alla Russia. Sono solo un danno per l'economia italiana" : "Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l'appello del presidente di Confindustria Russa: via queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana!". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini.Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l'appello del presidente di Confindustria Russia: VIA queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana! ...

Made in Italy - Coldiretti : la guerra fredda con la Russia costa cara all’economia italiana : Le esportazioni Made in Italy in Russia sono state di poco inferiori a 8 miliardi nel 2017, circa 3 miliardi in meno del 2013, l’anno precedente all’introduzione delle sanzioni. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che la guerra fredda con la Russia costa cara all’economia italiana, in occasione della decisione degli Stati Uniti e dell’Europa di espellere oltre cento diplomatici russi. A seguito delle sanzioni decise ...

Il peggior rischio per l'economia italiana è un governo tra M5S e Lega : Prosegue la collaborazione di Alan Friedman con La Stampa . Oggi l'opinionista americano commenta i possibili rischi a cui andrebbe incontro l'economia italiana nel caso in cui si formasse un governo di alleanza tra M5S e Lega .

Giornata Mondiale dell'Acqua Legambiente e Altreconomia presentano il dossier : "Acque in bottiglia. Un'anomalia tutta italiana" : ... 206 litri annui, , che fanno dell'Italia il primo Paese in Europa e il secondo nel mondo , dietro solo al Messico, per consumo di acqua imbottigliata, stando a i dati forniti da Censis. A riportare ...

Governo - Padoan a investitori : economia italiana resterà resiliente : Roma, 20 mar. , askanews, Gli investitori devono avere fiducia in 'un'economia resiliente che continuerà a essere tale. Non è inusuale in Europa che la formazione di un Governo richieda tempi lunghi, abbiamo l'esempio della Germania dove ci sono state lunghe trattative ...

Enel promuove l’albese Amethyst tra le eccellenze dell’economia circolare italiana : Le sfide ambientali delineano nuove opportunità che, anche grazie alle nostre tradizioni produttive, possono essere a portata di mano per l’Italia: l’economia circolare è una delle più promettenti. L’Italia, povera di risorse, ha sempre praticato forme di uso della materia efficienti, intelligenti e innovative: quelle che oggi sono parte dell’economia circolare. Grazie a queste tradizioni virtuose e alla nostra capacità nazionale di trasformare ...

Addendum Bce - i rischi che incombono sulla crescita dell’economia italiana : Una delle più importanti “lezioni della crisi” ovvero quel sapere duramente acquisito grazie alla più grave depressione della nostra storia, riguarda la necessità di evitare i...

Debito pubblico - il macigno che zavorra l'economia italiana : A gennaio aumentato di quasi 24 miliardi rispetto al mese precedente. Per il nuovo governo si avvicina la scadenza del 10 aprile, quando dovrà essere presentato il Def che poi andrà inviato a ...

economia - Nicola Finco - LN - : 'la debole crescita italiana nel lungo termine potrebbe pregiudicare i dati positivi del Veneto' : I numeri dimostrano che le azioni interne messe in campo fino ad oggi non hanno dato stimoli all'Economia del nostro Paese, che non ha sfruttato una ripresa che nella zona franco-tedesca ha portato ...

Aggiornamento : la crisi di domanda dell'economia italiana : Semplicemente ripristinando all'interno dell'economia italiana il potere d'acquisto che è stato scelleratamente distrutto da chi pensava che quella fosse la via corretta per conseguire il risanamento ...

Eurispes - le donne motore dell'economia italiana : Dal'istantanea scattata dall'istituto emerge l'immagine di una donna che tiene saldamente in mano l'economia famigliare e ne controlla le voci di spesa, da quella alimentare a quella dei farmaci, che ...

Istat : economia italiana mantiene un profilo espansivo : 06/03/2018 11:21 "In un quadro economico internazionale positivo caratterizzato dal miglioramento del commercio internazionale, l'economia italiana mantiene un profilo espansivo". Nella sua nota mensile, l'Istat sottolinea come l'indicatore anticipatore sia stabile su livelli elevati confermando, per i prossimi mesi, il ...

